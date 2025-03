Welke landen worden het zwaarst geraakt door Amerikaanse importheffingen en wat zijn de gevolgen voor de aandelenmarkten?

Trump is ondubbelzinnig geweest als het op handel aankomt, en zijn beleidsagenda geeft prioriteit aan importheffingen als een instrument om binnenlandse bedrijfssectoren en banen te beschermen. Hij heeft handelsonevenwichtigheden vaak aangehaald als een belangrijke zorg, zowel tijdens zijn eerste ambtstermijn als recentelijk. De Amerikaanse handelstekorten (waarbij de waarde van de import groter is dan die van de export) met partnerlanden vormen daarom een goede indicatie om de impact van importheffingen in te schatten. Een beschouwing van Schroders.

Zoals de onderstaande afbeelding laat zien, staan China, de Europese Unie (EU) en Mexico bovenaan de lijst van potentiële doelwitten van Trump. Er zijn echter ook andere landen die mogelijk de aandacht van Trump kunnen trekken, waaronder verschillende Aziatische exporteconomieën. Trump sloot in zijn eerste ambtstermijn een herzien vrijhandelsakkoord met Zuid-Korea, maar verschillende economieën in de regio hebben grote handelstekorten met de VS.

Hoe zwaar raken importheffingen deze economieën?

Voor landen die naar de VS exporteren, is de kernvraag welk aandeel van het BBP wordt vertegenwoordigd door hun export naar de VS; dit geeft de economische impact weer. Op deze maatstaf worden Mexico en Canada het zwaarst getroffen. Aziatische exporteurs, zoals Taiwan en Thailand, hebben ook een aanzienlijke blootstelling.

De volgende afbeelding legt het handelstekort – als indicatie voor het risico op Amerikaanse tarieven – naast de blootstelling van elke economie aan de VS via de export. Mexico springt er duidelijk uit, net als Canada. China loopt een hoog risico op importheffingen, zoals het Amerikaanse handelstekort en eerdere acties van Trump aantonen, samen met de EU. Echter, de economische blootstelling lijkt veel lager dan in Mexico en Canada. Hoewel dit lager is, zou het de werkelijke blootstelling van China enigszins kunnen onderschatten, gezien de herroutering van sommige goederen sinds Trumps eerste handelsoorlog. Onder de andere markten die een combinatie van tariefrisico en economische blootstelling lopen, lijken verschillende Aziatische exporteurs kwetsbaar.



Welke aandelenmarkten hebben de grootste blootstelling aan de VS?

Voor aandelenbeleggers is het belangrijk om de individuele markt-blootstelling aan de VS in termen van omzet in te kunnen schatten. Welk aandeel van de inkomsten zou een potentieel negatieve impact kunnen ondervinden van de invoering van importheffingen?

De afbeelding hieronder toont de aandelenmarkten in economieën waarmee de VS een handelstekort heeft, aangezien zij het meest waarschijnlijk in de vuurlinie liggen voor importheffingen. Andere aandelenmarkten hebben echter ook blootstelling aan de VS en lopen risico’s, zelfs als ze economisch gezien minder in de schijnwerpers staan. Bijvoorbeeld, Britse aandelen genereren 27% van hun inkomsten uit de VS.

Taiwan steekt met kop en schouders boven andere markten uit op basis van deze maatstaf, met 43% van de inkomsten afkomstig uit de VS. Microchips vormen hier de belangrijkste export, en Taiwan is de enige geavanceerde chipfabrikant ter wereld. Hierdoor zou men kunnen verwachten dat een dergelijke strategisch belangrijke grondstof wordt vrijgesteld of enige verlichting krijgt, hoewel dit niet gegarandeerd is. Europa (exclusief het VK) en Canada springen er ook uit, evenals verschillende Aziatische exportmarkten.

Het is opmerkelijk dat de Mexicaanse aandelenmarkt, ondanks de grotere economische blootstelling, minder afhankelijk is van inkomsten uit de VS, althans direct. De Chinese aandelenmarkt haalt ook relatief weinig inkomsten uit de VS, ongeveer 3%. Dit is echter niet zo eenvoudig te stellen, omdat deze cijfers mogelijk geen rekening houden met complexe mondiale toeleveringsketens. Binnenlandse leveranciers aan exportbedrijven in deze markten kunnen indirect te maken krijgen met gevolgen. Ondertussen kunnen componentenfabrikanten die naar derde landen exporteren voor verwerking of eindassemblage voordat ze naar de VS worden geëxporteerd, ook worden getroffen.

Hoe weerspiegelt dit zich in het aandeel van wereldwijde aandelenmarkten?

In de aandelenmarkten is de VS de dominante markt in de MSCI All Country World Index, die zowel ontwikkelde als opkomende markten omvat, met een aandeel van 66% per 31 januari 2025. De aandelenmarkten van economieën waarmee de VS een handelstekort heeft, vertegenwoordigen ongeveer 27% van de index. De EU is de grootste regio met een aandeel van 9%, gevolgd door Japan (5%) en Canada (3%).

Om dit duidelijker te illustreren, toont de tweede afbeelding hieronder dezelfde gegevens voor de MSCI All Country World ex US Index. Na de eerder genoemde markten zijn de volgende grootste markten China, Zwitserland, Taiwan en India. Het segment gemarkeerd als ‘overig’ omvat markten waar de VS geen handelstekort mee heeft, zoals het VK (9%) en Australië (5%).

Wat betekent dit voor aandelenbeleggers?

Er zijn verschillende economieën die risico lopen op tarieven, vooral die waarmee de VS een handelstekort heeft. Echter, de economische en marktimpact kent nuances.

Importheffingen kunnen de toeleveringsketens verstoren voor zowel Amerikaanse als internationale beursgenoteerde bedrijven. Voor bedrijven in economieën die Trump in het vizier heeft, kunnen heffingen leiden tot verminderde concurrentiekracht of beperkte markttoegang. Een mogelijke verlegging van de handel naar landen buiten de VS kan leiden tot overloopeffecten voor bedrijven elders in de wereld. Hetzelfde geldt voor Amerikaanse bedrijven als er wederzijdse maatregelen worden genomen. Een cruciale factor is of bedrijven in staat zijn de heffingen door te berekenen aan klanten. Sommige bedrijven zullen beter beschermd zijn tegen heffingen of beter in staat zijn deze te doorstaan dan andere.

Daarnaast kan een versterking van de Amerikaanse dollar ten opzichte van lokale valuta als reactie op importheffingen een tegenwind vormen voor beleggersrendementen in partnerlanden, wanneer uitgedrukt in Amerikaanse dollars. De dollar is ook relevant voor Amerikaanse multinationals met internationale inkomsten. Het is belangrijk om te onthouden dat slechts ongeveer 59% van de omzet van de S&P 500 bedrijven uit de VS komt. Dit betekent dat meer dan 40% van de inkomsten uit niet-Amerikaanse markten komt. Naast het valutarisico kunnen deze bedrijven ook te maken krijgen met vergeldingsmaatregelen of tegen-tarieven.

