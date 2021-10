Welke mogelijkheden zijn er als ik wil schenken?

Schenken is een mogelijkheid om iemand anders of een organisatie financieel te helpen. Er zijn heel veel verschillende vormen te bedenken. Het is wel belangrijk om te weten hoe dit moet en wat wel en niet mag. Daarom is werken met een specialist, zoals schenken met Van Lanschot altijd een slimme zet. Om een idee te krijgen van wat er nodig is, is het goed om dit allemaal eens door te nemen. Er is namelijk vaak veel meer mogelijk dan je denkt. Daar kan je dus optimaal gebruik van maken dan.

Schenken aan familieleden

De belangrijkste optie is altijd het schenken aan familieleden. Daarbij wordt het eerst gedacht aan kinderen en kleinkinderen. Met een donatie van enige omvang kan je die kinderen of kleinkinderen een goede start bieden. Bovendien is het ook fijn dat er een belastingvoordeel uit te halen is. Mits je dit natuurlijk op de juiste wijze invult. Het is bijvoorbeeld slim om dan een schenkingsplan te maken met de expert. Dit zorgt ervoor dat alles op de juiste wijze gebeurt en iedereen ervan kan profiteren. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook wat jij het liefst wilt.

Schenken aan anderen dan familieleden

Het is ook mogelijk om te schenken aan andere mensen dan familieleden. Het is zeker mogelijk om dit te doen. Het is namelijk niet zo dat in de spelregels voor giften in Nederland is opgenomen dat dit alleen maar mag gebeuren aan directe familieleden. Wel is het ook weer zo dat ook voor deze vorm geldt dat er regels aan verbonden zijn. Die zijn wel net even anders dan wanneer je gaat schenken aan kinderen of kleinkinderen. Ook in dit geval is het dus wel aan te raden om met een echte specialist alles door te nemen. Dit geeft zekerheid.

Kiezen voor een goed doel

Een andere optie waar ook voor gekozen wordt door veel mensen, is het schenken aan een goed doel. Dit kan dan ook op allerlei verschillende manieren. Je kunt een keer een bedrag sturen. Je kunt er ook voor kiezen om periodiek te storten. Het is wel belangrijk om een doel te kiezen dat goed bij je past. Daarnaast geldt, zoals inmiddels bekend, dat ook goed gekeken moet worden naar de spelregels op dit gebied. Het is goed mogelijk om goede doelen te steunen, maar het is wel slim om dit te doen op een passende manier.

Zorgen voor de juiste manier

Het is niet gemakkelijk om je schenking op een goede manier aan te pakken. Het is belangrijk om te letten op de mogelijkheden en de regels bij elke vorm die je kunt kiezen. Daarnaast is het ook belangrijk om na te kijken hoe het met jouw eigen situatie ziet. Je wilt niet in financiële problemen komen omdat je te veel schenkt bijvoorbeeld. Daarbij moet je ook kijken naar mogelijke veranderingen in de toekomst. Samen met een specialist bekijken wat er allemaal mogelijk is, is het best. Zo kan je voorkomen dat de gift verkeerd uitpakt. Dat is wat telt.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht