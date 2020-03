Welke steun gaat de ECB bieden (Pimco)

De Europese Centrale Bank (ECB) zal vermoedelijk via goedkope leningen voor banken maatregelen nemen om het midden- en kleinbedrijf (mkb) te ondersteunen. Naar verwachting breidt de ECB tevens het obligatieopkoopprogramma uit van 20 naar 40 miljard euro per maand, gedurende zes maanden.

Dat verwacht portfoliomanager Konstantin Veit van ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

Volgens de portfoliomanager van Pimco vormt de volgende vergadering (op donderdag 12 maart) van de ECB de eerste echte test voor Christine Lagarde als nieuwe ECB-president. Veit: “Het markeert het einde van een huwelijksreisachtige periode waarin ze van plan was zich te concentreren op de strategische evaluatie van de centrale bank.”

De ECB zal naar verwachting het voorbeeld van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) volgen en op donderdag monetaire versoepelingsmaatregelen aankondigen. “Omdat de beleidsrente al op een negatief niveau ligt, verwachten we een focus op gerichte aankopen van activa aan de voorzijde en minder nadruk op risicovrije rentetarieven”, aldus Veit.

Als een verhoging van het programma voor de aankoop van activa niet succesvol blijkt te zijn om het recent uitlopen van de spreads een halt toe te roepen, zou de ECB op een bepaald moment meer gerichte interventies kunnen overwegen op markten voor overheidsschuld.

Pimco is minder overtuigd van de waarschijnlijkheid van een renteverlaging, gezien de beperkte effectiviteit. In plaats van een renteverlaging, zou de ECB de voorkeur kunnen geven aan kredietverstrekking via haar leningenprogramma.

Ongeacht de grootte van het ondersteuningspakket, is een samenwerking op monetair en begrotingsgebied nodig. “De ECB kan het niet alleen”, constateert Veit. “Om de virusgerelateerde schok te boven te komen is een dergelijke samenwerking cruciaal.”

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

