Wenli Zheng (TRP): ‘China cyclisch en structureel aantrekkelijk’

De Chinese aandelenmarkten hebben een moeilijk jaar achter de rug. Sommige beleggers vragen zich af of ze nog wel moeten beleggen in Chinese aandelen. Wenli Zheng, Portfolio Manager, China Evolution Equity Strategy, bij T. Rowe Price blijft onverminderd positief over China. Volgens hem zijn er zowel cyclische als structurele redenen waarom Chinese aandelen aantrekkelijk blijven voor beleggers.

Veel overheden hebben tijdens de pandemie forse stimuleringsmaatregelen genomen. Hoewel dit beleid noodzakelijk was om de economieën te ondersteunen, heeft het in veel landen geleid tot een sterk opgelopen en hardnekkig hoge inflatie. De meeste landen zien zich nu genoodzaakt hun economisch beleid te verkrappen. China daarentegen verkeert in een betrekkelijk unieke positie: de inflatie blijft er onder controle. Dat biedt ruimte voor een versoepeling van het economisch beleid.

Zheng meent dat de Chinese economie momenteel over haar dieptepunt heen is en in de komende kwartalen zal verbeteren. De druk van de COVID-19-uitbraken en de zwakke vastgoedmarkt zal waarschijnlijk afnemen. Tegelijk kunnen ondersteunende beleidsmaatregelen de reële economie een duw in de rug geven. Zheng denkt dat de Chinese economie er over een tot twee jaar veel beter voor zal staan.

China’s aandelencyclus keert ten goede omdat zorgen over regelgeving afnemen

China kreeg vorig jaar in verschillende sectoren te maken met een golf van kredietschaarste en strengere regelgeving, wat leidde tot een langdurige verkoop van veel bij beleggers favoriete aandelen. Hierdoor gingen internet-, gezondheidszorg- en vastgoedaandelen fors onderuit. Zheng meent dat deze sectoren waarschijnlijk over het hoogtepunt van de regelgevingscyclus heen zijn. Er is al een positievere toon op dit gebied merkbaar, maar beleggers blijven voorzichtig door een combinatie van eerdere zorgen en negatieve krantenkoppen in een markt die momenteel erg kwetsbaar is. Sommige Chinese aandelen worden één tot twee standaarddeviaties onder hun westerse concurrenten verhandeld. De geschiedenis leert dat dit soort dislocaties meestal mooie beleggingskansen bieden op langere termijn.

Marktvolatiliteit en inefficiënties spelen langetermijnbeleggers in de kaart

Veel beleggers zullen het ermee eens zijn dat 2022 tot dusver een bijzonder moeilijk beleggingsjaar is. Uiteenlopende factoren hebben een scherpe stijging van de volatiliteit veroorzaakt en de aandelenmarkten lager hebben gezet. Veel van deze factoren zijn echter van voorbijgaande aard. Zheng denkt dat sommige fundamentele drijfveren van aandelen zijn vergeten in de waas van extreme volatiliteit. De volatiliteitspiek heeft fundamentele beleggers extra kansen geboden om in verkeerd geprijsde activa te beleggen.

De hoogwaardige verwerkende industrie is een sector waar Zheng mooie kansen ziet. Hoewel veel bedrijven goed gepositioneerd zijn, zijn hun vooruitzichten op korte termijn vertroebeld. Eerst door de stijgende inputkosten als gevolg van het conflict tussen Rusland en Oekraïne en vervolgens door de verstoring van de toeleveringsketen als gevolg van nieuwe lockdowns. Geen van beide gebeurtenissen verandert de langetermijnvisie van T. Rowe Price op deze bedrijven. Sterker nog, Zheng meent dat de recente correctie de vooruitzichten voor hun toekomstig rendement verbetert.

De pandemie zal een tegenwind blijven voor de economie, maar kan ook als katalysator dienen voor een versnelde consolidatie in bedrijfssectoren. Een aanzienlijke capaciteitsvermindering is zichtbaar in de horeca en de meubelverkoop. Marktleiders vergroten hun voorsprong op kleinere spelers. Naarmate de situatie normaliseert, zou de komende jaren een sterkere prijscyclus met stijgende marges zichtbaar moeten zijn. Het zal geduld vergen, maar uiteindelijk denkt Zhen dat de rendementen verbeteren.

Op lange termijn ziet hij dat technologie en innovatie de kansen in China zullen blijven stimuleren. In het afgelopen decennium zijn smartphone en mobiel internet belangrijke bronnen van waardecreatie geweest. Voor de komende vijf tot tien jaar denkt hij dat elektrische voertuigen en de overgang naar groenere energie de belangrijkste aanjagers zullen zijn.

Structurele en cyclische redenen waarom Chinese aandelen aantrekkelijk lijken

Beleggen in China vereist een blik die over de dagelijkse krantenkoppen heen kijkt naar de kansen op langere termijn. China wordt nog steeds gesteund door een sterke binnenlandse consumptie, industrialisering, technologie en innovatie. Zheng denkt dat deze factoren zullen bijdragen tot de duurzame economische groei die de Chinese beleidsmakers nastreven.

Vanuit een cyclisch perspectief, met een versoepeling van het monetaire beleid om de economische groei te ondersteunen, samen met gedrukte waarderingen in veel delen van de markt, is T. Rowe Price constructief over de vooruitzichten voor Chinese aandelen. De dynamiek, omvang en diepte van de Chinese aandelenmarkten blijven interessant, en deze snel groeiende set kansen biedt mogelijkheden voor fundamentele langetermijnbeleggers om alpha te genereren.

Naarmate de tegenwind die de Chinese aandelen de afgelopen tijd negatief heeft beïnvloed, begint af te nemen, zullen zich betere kansen aandienen. De lucht boven de Chinese aandelenmarkten is momenteel misschien niet blauw, maar Zheng ziet dat hij opklaart.

