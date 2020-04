Wenli Zheng (TRP): ‘Ergste achter de rug in China’

China lijkt zijn economie met succes te herstarten na een gedwongen sluiting van twee maanden. Aldus Wenli Zheng, fondsmanager bij T. Rowe Price.

Er zal meer duidelijkheid over de gevolgen van de aanvankelijke lockdown voor de Chinese economie verschaft kunnen worden zodra harde economische gegevens bekend worden gemaakt, waaronder enkele kwartaalcijfers. Volgens officiële enquêtes bedroeg de hervatting van de productie van grote industriële bedrijven begin maart meer dan 95%. Het verhaal is anders in het midden- en kleinbedrijf, waar de heropening van bedrijven naar schatting ongeveer 45% bedraagt.

Deze officiële cijfers kunnen met een korreltje zout genomen worden, omdat veel fabrieken nog steeds onder de normale capaciteit werken. Uit een recent onderzoek van de Universiteit van Beijing blijkt dat de totale hervatting van de industriële sector begin maart iets meer dan 60% bedroeg. De bouwactiviteit is een andere belangrijke factor om te volgen, en die zou slechts ongeveer 40%-50% van het normale niveau kunnen zijn.

Ergste achter de rug in China

De belangrijkste conclusie die uit de enquêtes en de dagelijkse data moet worden getrokken, en wat voor de beleggingsopvattingen van T. Rowe Price belangrijk is, is dat China het ergste van de coronaviruscrisis achter de rug heeft en dat de productie en de bedrijfsactiviteit bij de grotere ondernemingen geleidelijk aan weer normaal wordt. En in de logistieke sector – essentieel voor de global supply chain – blijkt dat in China’s economische powerhouse Shenzhen, de omstandigheden medio maart bijna weer normaal waren.

Twee pijnpunten:

• Het Chinese MKB. Deze bedrijven hebben het nog steeds moeilijk en vormen een belangrijk onderdeel van de Chinese economie. De stimulerings- en financiële steunmaatregelen zullen zich hierop richten.

• De wereldwijde verspreiding van het coronavirus en de negatieve impact die dit zal hebben op de wereldwijde vraag en de Chinese export.

Bij het begin van de coronaviruscrisis in China zagen andere landen dit vooral als een verstoring van de toeleveringsketen. Maar nu is de aandacht verschoven naar een ongekende vraagschok. Verwacht wordt dat de vraag vanuit de VS en Europa de komende kwartalen veel lager zal zijn dan aanvankelijk verwacht, waardoor dit jaar een wereldwijde recessie zal ontstaan. Een belangrijke vraag is nu of het begrotingsbeleid op tijd effect heeft om een deel van de schok van de lockdowns die in zoveel landen plaatsvinden te compenseren en de diepte en de duur van de recessie te verminderen.

Dienstensector

Naast de industriële productieniveaus in China is de dienstensector een andere belangrijke indicator om te volgen. Zheng denkt dat het voor de dienstensector moeilijker zal zijn om snel te herstellen, en het kan langer duren om weer op de rails te komen. In de dienstensector komen over het algemeen mensen samen en is er sprake van direct menselijk contact. Het is begrijpelijk dat mensen nog steeds bang zijn voor het coronavirus en menigtes willen vermijden. Hoe lang het zal duren voordat Chinese consumenten weer het vertrouwen krijgen om te winkelen, te ontmoeten en te socialiseren is moeilijk te zeggen. Dit kan een langdurend effect hebben op de vraag naar diensten.

Er is ook reden voor optimisme. Zheng denkt dat sociale afstand houden en thuiswerken veel van de trends die al in gang waren gezet, zoals groeiende online penetratie, e-commerce, aan huis bezorgen van levensmiddelen, supermarkten (aangezien mensen minder uit eten gaan), en diensten die verband houden met thuiswerken, zoals cloud-diensten, zullen versnellen.

Gevolgen beleggers

Zheng geeft aan dat de meeste beleggingskansen daar werden gevonden waar het virus weliswaar op korte termijn een verstoring veroorzaakte, maar niet de onderliggende vraag op middellange termijn beïnvloedde. Denk hierbij aan IT-hardware, woningverbetering, automotive, sportkleding, enz. Deze aandelen trokken zich samen met de markt terug vanwege de risico’s op korte termijn, maar Zheng meent dat de inhaalvraag die gedurende enkele kwartalen volgt, zou kunnen bijdragen aan een versnelling.

Mogelijk zijn er ook secundaire afgeleide effecten van het virus die niet in de koersen zijn ingeprijsd. Het virus kan bijvoorbeeld leiden tot een snelle penetratie van point-of-care tests na dit virusseizoen. Ook kan in bepaalde productcategorieën de verwachte verstoring van het aanbod in de VS en Europa helpen om de binnenlandse substitutie te versnellen.

Zheng bezat minder reis-/cateringgerelateerde aandelen dan normaal en met name aandelen die betrekking hebben op internationale reizen. Anders dan in de VS en de EU zijn veel Chinese aandelen in het ‘coronavirus epicentrum’ niet zo sterk gedaald als hun overzeese soortgenoten, die er langer over zouden kunnen doen dan velen verwachten om zich volledig te herstellen.

