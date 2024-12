Wereldhave kan op middellange termijn verder omhoog

Wereldhave boekte vrijdag een winst van 1,5% en eindigde op 13,82 euro. Investtech is voor de middellange termijn positief over het vastgoedaandeel.

Investtech: “Wereldhave is door de bodem van het opwaartse trendkanaal gebroken. Dit geeft in eerste instantie een verzwakking van de stijgende trend aan, of het begin van een meer horizontale trend. Heeft een reactie terug laten zien na een mogelijk valse doorbraak van een rechthoek patroon. Een slot boven 14.01 zal het aandeel weer nieuwe positieve impulsen geven, maar een negatieve doorbraak van dit niveau betekent een sterk verkoopsignaal.Het aandeel heeft steun rond 13.20 euro en weerstand rond 14.20 euro. Het aandeel is totaal gezien technisch positief voor de middellange termijn.”

