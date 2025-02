Wereldhave kan verder stijgen

De kwartaalcijfers van vastgoedfonds Wereldhave werden dinsdag goed ontvangen. Het aandeel liet toen een mooie plus zien. Investtech meent dat een verdere stijging waarschijnlijk is.

Investtech: “Wereldhave steeg dinsdag met zoveel als 6,8% en eindigde op 16.02 euro. We moeten terug naar 10. februari 2022 om nog grotere stijging te vinden. Toen steeg het aandeel met 10.2%. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 8 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat zeven keer zoveel is als de normale omzet per dag. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 15,10 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

