Wereldhave kan verdubbelen bij snel herstel

Wereldhave schoot gisteren met 17,82% omhoog naar 8,10 euro.

Investtech: “Het aandeel is nooit meer op één dag gestegen sinds we de metingen startten op 29 oktober 2001. Technisch ziet het er echter niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 16,60 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Maar wat als de economie en de koopkracht van de consumenten even snel weet te herstellen als de koersen op de aandelenmarkten. Vastgoed en daarmee ook het aandeel Wereldhave zijn dan prachtige kansen met waarderingen die soms minder zijn dan de helft van de boekwaarde. Voor Wereldhave bedraagt dat 20%. Een snel economisch herstel is een prachtig fundament voor een verdubbeling van de koers.

