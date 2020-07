Wereldhave sinds 2015 met 86% gedaald

Wereldhave verloor gisteren 4,76% op 7,70 euro.

Investtech: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 11 juni, toen de daling 16,90% was. Het aandeel is hiermee zeven van de laatste acht dagen gedaald. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn.”

Wereldhave is vergane glorie. Sinds 2015 is de koers met 86% gedaald. Het bestuur is veel te druk bezig geweest met groei, het vullen van panden met huurders en aansluiting vinden bij trends dan als empathisch vastgoedfonds in te spelen op trends die komen. Het zegt meer dan voldoende dat het aandeel slechts de helft van de boekwaarde noteert.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 15115 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht