Wereldwijd beleggen in een tijd van deglobalisatie

Als hoofdeconoom van APG Asset Management is Thijs Knaap als geen ander uitgerust om uit te doeken te doen hoe een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld omgaat met de nieuwe risico’s van wereldwijd beleggen. Zijn keynote tijdens de BeleggersFair wilt u dan ook niet missen.

Beleggers willen van oudsher nog wel eens de neiging hebben om niet verder te kijken dan de beurs in eigen land. Een bredere blik over de landsgrenzen heen biedt tal van voordelen, maar laat juist nu ook veel duidelijker de nieuwe risico’s zien die dit jaar zijn ontstaan. Het werpt allemaal vragen op: loopt de internationale handel met deglobalisering daadwerkelijk terug en wat zijn daar de implicaties van voor beleggingen?

In een wereld waar multilaterale oplossingen – denk bijvoorbeeld aan de WHO en het IMF – toch al onder druk zijn komen te staan, gaat dit jaar geen dag meer voorbij zonder nieuws over Rusland en de rol die China op het wereldtoneel speelt. Anders dan bij normale risico’s kan geopolitiek risico binair uitpakken, met als mogelijke uitkomst dat alles in een keer in rook opgaat.

Hoe gaat een grote institutionele belegger als APG om met deze problemen? Kom daar achter tijdens de keynote van Knaap.

De keynote ‘Wereldwijd beleggen in een tijd van deglobalisatie’ vindt plaats om 14.00 uur.

Spreker

Thijs Knaap

Chief Economist bij APG Asset Management

Thijs Knaap is de Chief Economist van APG Asset Management. In die functie adviseert hij Nederlandse pensioenfondsen over hun beleggingsbeleid, met name waar het draait om de samenhang tussen financiële markten en de economie.

Knaap studeerde econometrie in Groningen en haalde daar ook zijn doctorstitel in de economie. Hij verliet de wereld van onderwijs en onderzoek om te gaan werken bij het CPB in Den Haag. Sinds 2011 is hij strateeg bij APG. Na het instorten van de Chinese beurs in 2015 werkte hij twee jaar vanuit Hongkong om de Aziatische markt beter te leren begrijpen.

