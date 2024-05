Wereldwijde dividendgroei laat sterk momentum zien

Volgens de nieuwste Global Dividend Index van Janus Henderson stegen de wereldwijde dividenden in het eerste kwartaal naar een recordbedrag van $ 339,2 miljard. Vooral de onderliggende groei van 6,8% was sterk; het verschil met de stijging op nominale basis (2,4%) kwam door lagere eenmalige speciale dividenden. De speciale dividenden waren nog steeds relatief hoog in vergelijking met de meeste voorgaande eerste kwartalen – de daling dit jaar kwam door de vergelijking met uitzonderlijk hoge dividenden in Q1 2023, beïnvloed door slechts twee bedrijven.

Wereldwijd heeft 93% van de bedrijven die in het eerste kwartaal een dividend uitkeren hun dividend verhoogd of gelijk gehouden.

Het eerste kwartaal is seizoensmatig rustig in veel delen van de wereld, maar in Zweden en Canada werden Q1-records gebroken, en in de VS werd een all-time kwartaalrecord bereikt. Twee zeer grote bedrijven, Meta en Alibaba, betaalden hun allereerste dividend uit, waardoor het wereldwijde Q1-totaal met 1,2 procentpunt steeg.

Nederland hoger dan wereldwijd

“De dividendgroei van Nederlandse bedrijven in onze index steeg in het eerste kwartaal op onderliggende basis met 9,3% en overtrof daarmee het wereldwijde gemiddelde, wat een positief signaal is voor de staat van de Nederlandse economie”, zegt Sander van der Ent, hoofd van Janus Henderson in de Benelux. “NXP Semiconductors heeft het afgelopen kwartaal de sterkste bijdrage geleverd aan de dividendgroei in Nederland.”

Record in VS

De dividendgroei in de VS versnelde in het eerste kwartaal en steeg naar een nieuw kwartaalrecord van $164,3 miljard, een stijging van 7,0% op onderliggende basis. Het herstel van de uitbetaling van Walt Disney na de pandemie en de eerste kwartaaldividenden van Meta en T-Mobile waren de belangrijkste factoren achter de groei van de Amerikaanse dividenduitbetalingen.

Beperkte groei in Europa

Het eerste kwartaal is seizoensmatig rustig in Europa (ex-VK) en werd gedomineerd door Zwitserland, waar de uitbetalingen in Zwitserse frank daalden – elk Zwitsers bedrijf in de Global Dividend Index verhoogde zijn dividend per aandeel, maar zeer grote aandeleninkopen (bijv. Novartis kocht 5% van zijn aandelen terug in 2023) overtroffen de dividendgroei. De Deense rederij Moller Maersk verlaagde het dividend zeer sterk, waardoor het Europese totaal in het eerste kwartaal daalde. Janus Henderson verwacht echter dat het seizoensmatig belangrijke tweede kwartaal een solide groei in Europa zal laten zien.

In Azië-Oceanië verhulde een bezuiniging van BHP in Australië de groei in de bredere regio, terwijl de sterke groei in lokale valuta in Japan werd versluierd door de zwakke yen. In het VK realiseerden de meeste bedrijven een vlakke groei of een groei met lage cijfers.

Banken +12%

Banken waren goed voor een kwart van de wereldwijde groei in het eerste kwartaal, met een stijging van 12,0%. Van de 35 sectoren die Janus Henderson monitort daalden er slechts zes, waarin – afgezien van de transportsector (vooral door Moller Maersk) – sprake was van zeer kleine dalingen. De meeste sectoren registreerden solide eencijferige onderliggende stijgingen.

Prognose: +5,0% voor 2024

Het eerste kwartaal was grotendeels in lijn met de verwachtingen van Janus Henderson. Voor de rest van het jaar houdt de vermogensbeheerder rekening met een gestage groei. Janus Henderson heeft zijn prognose voor de totale uitbetalingen van $ 1,72 biljoen in 2024 niet gewijzigd. Lagere speciale dividenden leiden ertoe dat de nominale stijging 3,9% jaar-op-jaar zal zijn, bij een stijging van 5,0% op onderliggende basis.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19799 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht