Wie gaat dat betalen?

President Joe Biden heeft in zijn eerste toespraak tot het Amerikaanse Congres in niet mis te verstane bewoordingen laten weten dat zijn eerste 100 dagen een voorbode zijn van wat er op zijn agenda staat: een ongekend forse investering in de infrastructuur en het sociale vangnet van de VS, die voortbouwt op het eerder dit jaar goedgekeurde hulppakket van 1,9 biljoen dollar.

De enorme uitgaven en de belastingverhogingen die nodig zijn om die plannen te financieren, kunnen – als ze worden doorgevoerd – belangrijke gevolgen hebben voor zowel de markten als de Amerikaanse economie. Volgens Katie Deal, Washington Analyst, U.S. Equity Division van T. Rowe Price is er een hele grote kans dat de technologiesector, gezondheidszorg, industrie en nutsvoorzieningen de impact van Biden’s plannen net even iets harder zullen voelen.

Bouwen aan een betere toekomst

Biden’s “Build Back Better”-platform om de economie te hervormen bestaat uit twee pakketten: het “American Jobs Plan” (AJP), dat zich richt op infrastructuuruitgaven en het stimuleren van innovatie in kritieke sectoren, en het “American Families Plan” (AFP), dat de toegang tot onderwijs wil verbeteren en tegelijkertijd de belastingvoordelen voor huishoudens met lagere inkomens en kinderen wil uitbreiden. Laatstgenoemde voorstellen zijn bedoeld om de terugkeer van werknemers met jonge kinderen naar de arbeidsmarkt te bespoedigen en kunnen de consumentenuitgaven een impuls geven.

Deal verwacht dat deze uitgavenpakketten voor het einde van het jaar zullen worden goedgekeurd via het begrotingsoverleg. Gezien de waarschijnlijke matiging van sommige bestedings- en belastingvoorstellen zou tussen de 2,5 en 4 biljoen dollar aan bestedingen en 1 tot 2 biljoen dollar aan belastingverhogingen kunnen worden goedgekeurd.

Beleggers zullen zich waarschijnlijk focussen op de ontwikkeling van het AJP, waarin voor ongeveer 2,25 tot 2,5 biljoen dollar aan uitgaven wordt voorgesteld. Hiervan gaat een mogelijke 621 miljard dollar naar steun voor infrastructuur en schone energietechnologieën, met name elektrische voertuigen, modernisering en uitbreiding van het elektriciteitsnet, en structurele en milieuverbeteringen aan gebouwen. Het AJP omvat ook financiering voor de uitrol van draadloze 5G-netwerken en breedbandconnectiviteit, alsook investeringen in traditionele infrastructuur, zoals wegen en bruggen.

Het AJP trekt ook ongeveer 880 miljard dollar uit voor “kritische technologieën”, met inbegrip van de productie van halfgeleiders, de ontwikkeling van vaccins en andere industrieën waar binnenlandse capaciteiten van strategisch belang worden geacht voor het concurrentievermogen en de veiligheid van de VS. Potentiële begunstigden van deze maatregelen zijn onder meer nutsbedrijven, bedrijven in de toeleveringsketen voor elektrische voertuigen, verkopers van apparatuur voor de fabricage van halfgeleiders, en industriële bedrijven waarvan de producten de efficiëntie en de overgang naar schone energie bevorderen.

(Een deel van) de rekening betalen

De uitgaven in het AJP en het AFP zullen ten dele worden gefinancierd door belastingverhogingen voor bedrijven en particulieren. Deal voorziet echter de mogelijkheid dat het uiteindelijke pakket meer tekorten zal veroorzaken dan door de regering is voorgesteld. De belastingvoorstellen die bedoeld zijn om het AJP te financieren, omvatten een verhoging van het wettelijke vennootschapsbelastingtarief tot 28% ten opzichte van het tarief van 21% dat is ingesteld door de Tax Cuts and Jobs Act van 2017.

Daarnaast lijkt Biden voldoende steun te hebben om de belastingen op de internationale inkomsten van bedrijven te verhogen, gezien de brede politieke aantrekkingskracht van een harde aanpak van de winsten van Amerikaanse bedrijven in het buitenland. De voorstellen van Biden zouden de aftrekposten afschaffen die de effectieve belastingtarieven van multinationals verlagen en de heffing op wereldwijde immateriële laagbelaste inkomsten (GILTI) verhogen van 10,5% tot 21%. De grote Amerikaanse technologiebedrijven en farmaceutische multinationals zullen waarschijnlijk het zwaarst gebukt gaan onder deze strengere internationale belastingregeling.

Te volgen bedrijfssectoren

Hoewel het AFP geen maatregelen bevat om de kosten van de gezondheidszorg terug te dringen, kan de regering wachten tot het verkiezingsjaar 2022, om te streven naar een ruimere toegang tot ziektekostenverzekeringen via de Affordable Care Act en maatregelen om de kosten van geneesmiddelen op recept te verlagen. Beleggers moeten ook de mogelijkheid in de gaten houden dat de overheid actie onderneemt met betrekking tot megacap Amerikaanse technologiebedrijven, met name om privacyproblemen aan te pakken en praktijken die wetgevers als concurrentiebeperkend hebben bestempeld.

Nu de eerste 100 dagen van Biden achter de rug zijn, zullen de mogelijke veranderingen in de komende 12 tot 18 maanden belangrijke gevolgen hebben voor de markten, de economie en specifieke sectoren.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

