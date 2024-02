Wie van de 3: ABN Amro, ING of VLK?

Het aandeel ABN Amro Bank N.V. (ABN) sloot op 13,15 euro na 3,7% te zijn gedaald.

Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gedaald sinds 8 november 2023, toen de daling 9.2% bedroeg. Het aandeel is hiermee voor de vierde dag achter elkaar gedaald.”

ABN Amro heeft net als andere financials last van een of meerdere van volgende zaken: ECB biedt geen tegoeden meer op gestalde gelden, dalende rente is slecht voor rentemarge en toenemende concurrentie. Dat moet worden gecompenseerd door groei. Welke bank heeft commercieel de meeste troeven?

Over de afgelopen 12 maanden daalde de koers van ABN Amro met 12,9%. ING -5,8% en Van Lanschot Kempen +2,0%. Over de afgelopen 5 jaar is het beeld nauwelijks anders: ABN Amro -37,6%, ING +14,3% en VLK +37,5%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19421 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht