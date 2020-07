Wie van de 3? Geen vaccin-winnaar, wel kansen

Misschien is het AstraZeneca die met de eer gaat strijken om als eerste een coronavaccin op de markt te brengen. Samen met de Universiteit van Oxford wordt een vaccin getest. De bevindingen worden positief genoemd. Er zijn echter andere kapers.

“Het vaccin van AstraZeneca is getest op ruim duizend gezonde volwassenen in de leeftijd van 18 tot 55 jaar. Grootschaliger onderzoek moet de bevindingen bevestigen. Dan zal bijvoorbeeld blijken of het vaccin ook bescherming biedt aan ouderen en mensen met gezondheidsproblemen”, schrijft het FD. Nederland heeft samen met enkele andere Europese landen een reservering gedaan voor 300 miljoen vaccins.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bedraagt de huidige tussenstand 166. Van die vaccins worden er al 24 op mensen getest. Ook zijn geluiden te horen voor te veel optimisme. Joe Frazier, de topman van Merck & Co, een van de grootste farmabedrijven ter wereld, stelde eerder dat niet moet worden geroepen dat dit jaar al een vaccin beschikbaar is. Het FD citeert hem: “We moeten zeker weten wat een vaccin doet, voordat we het aan miljarden mensen gaan toedienen.”

3 methodes

Het grote verschil tussen het vaccin van AstraZeneca en Moderna is de manier waarop het in het lichaam gaat werken. Bij AstraZeneca wordt een onschadelijk virus als transportmiddel gebruikt. Bij Moderna wordt gekozen voor de genetica met gebruik van DNA. Weer andere bedrijven als Novavax testen een vaccin dat de eiwitten aanvalt rondom het coronavirus.

De aandelen

De koersen van AstraZeneca, Moderna en Novavax stonden gisteren onder lichte druk. Hoewel het nog te vroeg is, lijken de markten toe te werken naar een slotfase onder dat het enigszins duidelijk is wie de winnaar zal zijn. Van de 3 bedrijven is alleen AstraZeneca winstgeven. Over het eerste kwartaal steeg de winst per aandeel naar 0,91 gbx van 0,80 gbx eind vorig jaar. Moderna en Novavax hebben in dezelfde periode het verlies zien dalen: Moderna van -1,55 dollar naar -1,50 dollar en Novavax van van -5,5 naar -4,15 dollar.

Er is nog een ander punt waarop AstraZeneca beter scoort dan de andere 2: het aantal keren dat de omzet voor het aandeel moet worden betaald. Voor AstraZeneca is dat 6,3 keer terwijl het voor Novavax 178 keer is en voor Moderna zelfs 454 keer is. Daarentegen zijn de charttechnische verschillen niet erg groot.

Geen winnaar, wel kansen

Momenteel kan niet een echte potentiële winnaar worden aangewezen vanwege het ongewisse van de testen. Daarom: koop alleen de aandelen i.c.m. een put. Heftige reacties zijn onvermijdelijk als de testresultaten bekend zijn, maar wellicht is het veelzeggend dat enkele landen al bij AstraZeneca 300 vaccins hebben gereserveerd.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

