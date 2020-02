‘Wij zijn niet bang’

Veel Nederlandse particuliere beleggers volgen het nieuws rondom het coronavirus op de voet, maar een zeer ruime meerderheid – 84% – verwacht dat de uiteindelijke impact op de financiële markten gering zal zijn.

Dat blijkt uit een steekproef van BinckBank onder een aantal actief beleggende klanten van de bank.

Daarbij werd kleine beleggers ook gevraagd of zij hun beleggingsgedrag hebben aangepast door minder actief te zijn op de beurs.

Coronacrisis verergert, maar impact op beurzen valt mee

Ruim 27% van de particuliere beleggers geeft aan het nieuws over het coronavirus op de voet te volgen en nog eens bijna 68% doet dit op hoofdlijnen.

Bijna 65% van de beleggers gaat er van uit dat de problemen met het virus de komende weken verder zullen verergeren, maar slechts 10% geeft aan echt bezorgd te zijn.

Ook wanneer gevraagd wordt naar de impact op de beurzen lijkt geen sprake van paniek. Circa 45% denkt dat het virus de markten de komende weken onder druk blijft zetten, maar een even grote groep denkt dat dit uiteindelijk mee zal vallen.

Een kwart van de kleine beleggers geeft echter aan even de kat uit de boom te kijken en het wat rustiger aan te doen. Daar tegenover staat echter een zelfs nog iets grotere groep die juist bewust inspeelt op de gevolgen van de door het virus veroorzaakte onrust.

Overigens is slechts een minderheid van de Nederlandse particuliere beleggers ook direct actief op de Chinese aandelenmarkt. Ruim 4% belegt zowel in Chinese aandelen als in op China gerichte beleggingsfondsen en ETF’s.

Iets meer dan 6% belegt alleen in Chinese aandelen en nog eens 4% uitsluitend in op China gerichte beleggingsfondsen en ETF’s.

