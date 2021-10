Wil je een budgetcoach worden? Dit moet je ervoor doen

Wat is een budgetcoach?

Een budgetcoach helpt mensen in de financiële huishouding. Hij of zij treedt op als coach en creëert overzicht in de inkomsten en uitgaven van een cliënt. De budgetcoach doet dit door een budgetplan op te stellen, die is afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt. Het doel hiervan is om een betere balans te bereiken tussen de inkomsten en uitgaven. De budgetcoach geeft hierin ook advies.

Het uiteindelijke doel van een budgetcoach is om de cliënt weer zelfredzaam te maken. Dit houdt in dat hij of zij het vermogen heeft om dagelijkse activiteiten zelfstandig te doen.

Wil je graag budgetcoach worden? Lees hier wat je daarvoor moet doen.

Wat doet een budgetcoach?

Als budgetcoach help je mensen die te maken hebben met financiële problemen. Een oorzaak is vaak, doordat er een verandering plaatsvindt in de belasting, zorg, werk of het inkomsten- en uitgavenpatroon. Dit maakt het voor sommige mensen lastig om een juiste balans te vinden tussen de inkomsten en uitgaven. Een budgetcoach is in zo’n situatie de aangewezen persoon om hem of haar te helpen. De taken van een budgetcoach zijn onder andere:

een budgetplan opstellen;

een totaalbeeld voor de financiële situatie van de cliënt creëren;

tips geven om een overzichtelijke en gemakkelijk bij te houden administratie op te zetten;

eventueel schuldhulpverlening regelen;

hulp bieden bij het invullen van formulieren;

en

en betrokken zijn bij jouw cliënt.

Hoe word ik budgetcoach?

Het beroep budgetcoach is geen beschermd beroep. Dit betekent dat in principe iedereen zichzelf budgetcoach kan noemen. Toch is het belangrijk om hier een opleiding voor te volgen. Een budgetcoach dient immers een goed financieel inzicht te hebben om mensen te kunnen adviseren en tot steun te zijn. Hier bestaan verschillende cursussen en opleidingen voor. Een opleiding is te volgen op mbo of hbo-niveau. Wanneer je een opleiding genoten hebt, straal je naar de klant ook een bepaalde mate van professionaliteit en deskundigheid uit

Wanneer je al werkt of hebt gewerkt als budgetcoach, maar je wilt jouw kennis opfrissen, is het ook mogelijk om een opleiding hiervoor te volgen. De opleiding kun je zowel klassikaal als online volgen. Die keuze ligt bij jou. Het voordeel aan thuisstudie, is dat je op een zelfgekozen tijdstip en op je eigen tempo de opleiding kunt volgen.

Inhoud van de opleiding budgetcoach

Tijdens de opleiding leer je de financiële situatie van een cliënt in kaart te brengen en een duidelijk overzicht te maken van de inkomsten en uitgaven. Je stelt aan de hand hiervan een budgetplan op. Ook leert de opleiding je meer over wetten die van invloed zijn op de financiële situatie. Ook financiële tegemoetkomingsregelingen spelen een belangrijke rol bij het werk van de budgetcoach. Je leert de risico’s in kaart te brengen en je leert hoe je omgaat met financiële vraagstukken.

Een budgetcoach – het woord zegt het al – houdt zich ook vooral bezig met het coachen van de cliënt. Tijdens de opleiding leer je dan ook hoe je de cliënt bewust maakt van zijn of haar inkomsten- en uitgavenpatroon en hoe je hier invloed op uitoefent. Ook leer je gedragingen te herkennen, gedragsveranderingen te stimuleren en de cliënt te begeleiden bij het vinden van een nieuwe of andere baan. Communicatieve vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel binnen de opleiding.

Wil je graag aan de slag als budgetcoach? Schrijf je dan in voor de opleiding.

