Will Sutcliffe (Baillie Gifford): ‘Sleutelrol opkomende markten’

De meeste beleggers hebben waarschijnlijk vaak genoeg gehoord dat voor een doorsnee elektrische auto zes keer zoveel mineralen nodig zijn als voor een conventionele auto, of dat voor een windmolenpark op het vasteland negen keer zoveel mineralen nodig zijn als voor een gasgestookt alternatief.

Maar zijn de volledige implicaties hiervan wel tot ons doorgedrongen?, vraagt Will Sutcliffe,hoofd Emerging Markets bij Baillie Gifford, zich af. “Te oordelen naar het aantal voorgestelde mijnbouwprojecten dat het afgelopen jaar of de afgelopen twee jaar is geannuleerd – deels als reactie op de druk van veel van dezelfde mensen die beweren voorstander te zijn van schone energie – misschien niet,” betoogt Sutcliffe.

Het rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA) van mei 2021 over de rol van kritieke mineralen in de energietransitie bevatte een bijna alarmerende oproep om in actie te komen: “De huidige leverings- en investeringsplannen voor veel kritieke mineralen blijven ver achter bij wat nodig is om een versnelde inzet van zonnepanelen, windturbines en elektrische voertuigen te ondersteunen.”

Sutcliffe: “Het probleem is niet alleen het tekort van het huidige aanbod en de lange aanlooptijden: de overgang naar een wereld van veilige energie zal een enorme verschuiving in de handelspatronen vergen, waardoor nieuwe landen en geopolitieke overwegingen aan het spel zullen deelnemen.”

Voor sommige kritische transitiemineralen neemt één land meer dan de helft van de wereldproductie voor zijn rekening – Zuid-Afrika voor platina, China voor zeldzame aardmetalen – terwijl voor koper en nikkel meer dan de helft van de huidige productie uit slechts drie landen afkomstig is. Sommige van deze landen zijn beter toegerust om met de kansen en uitdagingen om te gaan dan andere: meevallers op het gebied van grondstoffen verstoren de economie, en indien slecht beheerd, leidt het winnen van mineralen tot aanzienlijke milieu- en sociale problemen.

Zoals met alle grondstoffen het geval is, zullen hogere prijzen uiteindelijk een reactie van de markt uitlokken en innovatie stimuleren. Dit is nu al zichtbaar: de zilver- en siliciumvereisten van de toeleveringsketen voor zonne-energie zijn de afgelopen tien jaar met ongeveer de helft gedaald, terwijl fabrikanten van EV-batterijen, waaronder het Chinese CATL, enorme vooruitgang hebben geboekt bij het oplossen van de problemen met de energiedichtheid van kathodechemicaliën met een lager nikkelgehalte, zoals lithiumijzerfosfaat (LFP).

Sutcliffe: “Maar zelfs als de markten reageren, moeten regeringen en investeerders in ontwikkelde economieën hun verantwoordelijkheid serieus nemen en niet alleen maar hun kop in het zand steken of zich verschuilen achter een goedbedoeld maar contraproductief desinvesteringsbeleid. De behoefte aan toegewijd, doordacht rentmeesterschap voor de lange termijn is groter dan ooit, en de bestuursregels moeten de wisselwerking erkennen voor het te laat is.

“Voor alle duidelijkheid: dit is geen bekrompen oproep aan EM-beleggers om energie en grondstoffen te kopen in plaats van technologie. De energietransitie kan in de komende decennia net zo’n belangrijk beleggingsthema zijn als de wet van Moore in de voorgaande decennia, maar ze zullen elkaar blijven voeden naarmate chips en software worden toegevoegd aan hernieuwbare toeleveringsketens of EV-platforms, terwijl robotica, quantumcomputing en andere nog ondenkbare industrieën meer stroom vragen,” zegt Sutcliffe.

“Wat opvalt, is hoeveel bedrijven die zullen profiteren zich in opkomende markten bevinden: van de grondstofproducenten en infrastructuuraanbieders die het nieuwe tijdperk zullen bouwen, tot de halfgeleiderbedrijven, aanbieders van energie-oplossingen en platformen die in de stroom zullen voorzien”, besluit Sutcliffe

