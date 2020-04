Willem Burgers (Add Value): ‘Flow Traders als hedge’

Het coronavirus heeft geleid tot een pandemie waarbij ruim drie miljard mensen in een ‘lockdown’ terecht zijn gekomen. Deze virusuitbraak bleek de ‘black swan’ voor de financiële markten te zijn.

De wereldwijde aandelenbeurzen kelderden in slechts een aantal weken met tientallen procenten. De snelheid en diepte van deze ‘beurscrash’ is uniek in zijn soort, schrijven Hilco Wiersma, Willem Burgers en Bastiaan Rogmans, managers van het Add Value Fund. Toch zien zij hun participaties als ‘coronaproof’. De managers hebben de overtuiging sterker uit deze ‘coronacrisis’ tevoorschijn te zullen komen.

Add Value Fund werd hard geraakt door de coronacrash. De intrinsieke waarde per aandeel daalde in maart met 20%, de grootste maandelijkse daling ooit sinds de start in februari 2007. Net als in 2008 doet Add Value Fund het nu minder slecht dan het marktgemiddelde en concurrenten.

Beleggen is vooruitzien

De fondsmanagers blijven ondanks de ‘coronacrisis’ vasthouden aan de beleggingsstrategie van een geconcentreerde en gediversifieerde beleggingsportefeuille. Niet alleen het fonds zelf, maar ook de participaties zullen sterker uit deze ‘coronacrisis’ tevoorschijn komen. De bedrijven zijn weerbaarder dan in 2008 en staan er in alle opzichten beter voor dan ooit tevoren. Als langetermijnbelegger is het noodzakelijk om in deze onzekere tijden koers te houden en door de ‘coronacrisis’ heen te kijken. Immers, beleggen is vooruitkijken en beurskoersen lopen minimaal zes tot negen maanden voor op de economische realiteit.

Door de ‘coronacrisis’ worden de kaarten in 2020 opnieuw geschud. Zombiebedrijven die hun kosten van kapitaal, ondanks de ultra-lage rente, niet goed kunnen maken en geen sterke balans hebben zullen het niet volhouden. Het verschil tussen de ‘verliezers en winnaars’ wordt op de beurs nog groter.

Impact op de portefeuille

De fondsmanagers hebben de afgelopen weken vele gesprekken gevoerd met de directies en Raden van Bestuur van hun participaties. Het is duidelijk dat de meeste bedrijven de komende maanden geraakt gaan worden. De industriële bedrijven, en dan met name die toeleverancier zijn aan de automobielindustrie, zullen in eerste instantie het zwaarst getroffen worden. Nagenoeg alle autofabrieken buiten China zijn of gaan wereldwijd de komende weken dicht. Echter, zij hebben voldoende sterke kapitaalbuffers, liquiditeiten en kredietlijnen om sterker uit deze ‘coronacrisis’ tevoorschijn te komen.

De managers van Add Value Fund zijn dan ook van mening dat alle participaties ‘coronaproof’ zijn. Bijna 60%-weging van de portefeuille is schuldenvrij en heeft een ruime netto kaspositie. De rest heeft relatief weinig rentedragende schulden en goodwill op hun balans en een sterke kasstroom.

Winstverwachtingen in crisistijd

Wel zullen de participaties vanaf het tweede kwartaal de negatieve gevolgen gaan ondervinden van de ‘coronacrisis’. Desondanks zal naar verwachting circa 40% van de portefeuilleweging dit jaar een hogere nettowinst realiseren dan in 2019. Investeringen in 5G, cloud computing, kunstmatige intelligentie en datacenters zullen door het coronavirus toenemen en versneld plaatsvinden omdat wereldwijd honderden miljoenen mensen noodgedwongen thuis moeten werken. Ook de vraag naar offshore wind, software voor de gezondheidszorg en gezonde voedingsmiddelen zal onverminderd hoog blijven.

Bij de overige circa 60% portefeuilleweging gaat men uit van worst-case scenario’s waarbij de bedrijfswinsten kunnen dalen in een bandbreedte van 25% tot zelfs 75%. Ondanks deze forse winstdalingen schatten de fondsmanagers in dat de portefeuille voldoende weerbaar is en financiële slagkracht heeft om de ‘coronacrisis’ goed te kunnen doorstaan.

Flow Traders als hedge

De beurskoersen van de meerderheid van de participaties zijn gedaald naar een niveau dat het worst-case winsttaxatie scenario voor 2020 weerspiegelt. Dit houdt in dat een groot gedeelte van al het slechte nieuws al is ingeprijsd in de huidige beurswaarderingen. Add Value Fund constateert dat er een enorme discrepantie is ontstaan tussen de prijs van de participaties en de waarde. Een aantal participaties, circa 20% portefeuilleweging, noteert nu ruimschoots onder hun zichtbare eigen vermogen per aandeel. Oplopend van 10% tot zelfs 30%.

De grootste participatie van het Add Value Fund met een 17% weging is Flow Traders. Deze participatie fungeert als ‘hedge’ in de portefeuille en dempt het verlies in neergaande aandelenmarkten. De enorme onrust en hoge koersvolatiliteit op de financiële markten is ‘koren op de molen’ voor de wereldwijde liquiditeitsverschaffer in Exchange Traded Products. De onderneming floreert namelijk naarmate de handelsvolumes en spreads op de beurzen sterk toenemen.

Flow Traders zal hoogstwaarschijnlijk in het eerste kwartaal en over geheel 2020 recordresultaten behalen. Als de verwachtingen van de fondsbeheerders uitkomen valt een koersverdubbeling dit jaar zeker niet uit te sluiten. Immers, in februari 2018 steeg de beurskoers na een recordmaand met ruim 70%. De hoge weging in portefeuille zal daarom worden gehandhaafd.

