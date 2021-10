Willem Middelkoop: Tijdperk grondstoftekorten is begonnen

Publicist, ondernemer en voormalig beurscommentator Willem Middelkoop gaat volgende week op de BeleggersFair uitgebreid in op de kansen in de grondstoffenmarkt.

Willem Middelkoop zal tijdens deze masterclass uitgebreid stilstaan bij de grote gevolgen van de ongekende geldcreatie na de start van de coronapandemie. Ook is er veel aandacht voor de Big/Great Reset-plannen van onder meer het World Economic Forum en het IMF.

Masterclass: Tijdperk grondstoftekorten is begonnen

Spreker: Willem Middelkoop

Directeur Commodity Discovery Fund

Willem Middelkoop werd in 2008 bekend als vaste medewerker van DWDD, na het juist voorspellen van de kredietcrisis in zijn eerste boek ‘Als de dollar valt’.

In datzelfde jaar startte hij het Commodity Discovery Fund en Amsterdamgold.com. Het Commodity Discovery Fund is gespecialiseerd in het investeren in exploratiebedrijven, werkend aan nieuwe ontdekkingen in de mijnbouwsector.

