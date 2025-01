Wim van Zwol (Vanguard): ‘Dominantie techsector op aandelenmarkten VS neemt af’

De Amerikaanse aandelenkoersen bereikten in 2024 nieuwe hoogten. Wim van Zwol, hoofd Benelux en Nordics bij vermogensbeheerder Vanguard, geeft antwoord op de vraag of de rally volgend jaar aanhoudt en waar beleggers op moeten letten.

De afgelopen tien jaar hebben Amerikaanse aandelen een indrukwekkend jaarlijks rendement opgeleverd van 15,5%.. Hiermee hebben ze de wereldwijde aandelen (7,7%, exclusief Amerika) overtroffen. Ook in 2024 bleven de Amerikaanse aandelenkoersen naar nieuwe hoogten stijgen. Van Zwol: “De belangrijkste reden voor deze geweldige prestaties is de sterke groei van de bedrijfswinsten. Deze groei komt voornamelijk door de stijging van de omzet. De Amerikaanse winsten hebben de verwachtingen consequent overtroffen, terwijl de winsten in andere ontwikkelde markten achterbleven.”

Een andere belangrijke factor is het grote aandeel van de technologiesector op de Amerikaanse aandelenmarkt. Technologie maakt 32% uit van de S&P 500 Index, die de 500 grootste Amerikaanse bedrijven volgt. Dit in vergelijking met slechts 13% van de MSCI ACWI ex USA Index, een index van wereldwijde bedrijven exclusief de VS. Van Zwol: “Deze concentratie heeft de Amerikaanse rendementen aanzienlijk verhoogd. Bovendien zijn de aandelenkoersen in de VS de afgelopen tien jaar sterker gestegen dan in andere ontwikkelde markten.”

Uitdagingen voor verdere groei

“Het zal niet makkelijk zijn voor de Amerikaanse aandelenmarkt om de geweldige rendementen van het afgelopen decennium te evenaren”, stelt Van Zwol. “Daarvoor zijn historisch hoge waarderingen of een ongekende winstgroei nodig. Mocht de economische groei voortduren en houden de winsten aan, dan kunnen Amerikaanse aandelen hun hoge waarderingen op de korte termijn behouden.” Recente ontwikkelingen ondersteunen deze hogere waarderingen. Veel grote bedrijven leenden bijvoorbeeld geld toen de rente laag stond. “Hierdoor hadden ze geen last van latere rentestijgingen.”

Maar op de langere termijn nemen de positieve effecten van groei en winst waarschijnlijk af. De hoge waarderingen zullen de langetermijnrendementen voor investeerders uiteindelijk afremmen. Ook voorziet Van Zwol dat de dominantie van de technologiesector, gedreven door het enthousiasme over kunstmatige intelligentie (AI), niet aanhoudt. “In plaats daarvan toont onderzoek van ons aan dat we een toename in groei en productiviteit in alle sectoren kunnen verwachten.”

De 10-jaarsvooruitzichten van Vanguard geven aan dat Amerikaanse aandelen slechter zullen presteren dan wereldwijde aandelen exclusief Amerika. “We verwachten een jaarlijks rendement van 2,9%-4,9% voor Amerikaanse aandelen de aankomende tien jaar. Dit staat tegenover 5,7%-7,7% voor Britse aandelen, 7,4%-9,4% voor ontwikkelde markten exclusief de VS en 5,3%-7,3% voor aandelen in opkomende markten. Onze 10-jaarssverwachting voor wereldwijde aandelen, waarvan Amerika 67% vertegenwoordigt, is 4,3%-6,3%”

Wat betekent dit voor beleggers?

De meest aantrekkelijke regio’s vanuit een waarderingsperspectief zijn de regio’s die zijn ondergewaardeerd en daarom bovengemiddelde rendementen kunnen opleveren. Maar de uitdaging voor beleggers is dat deze regio’s ook het meest zijn blootgesteld aan verschuivende economische beleidsrisico’s. Van Zwol: “Verder is het zo dat ondergewaardeerde regio’s of sectoren nog jaren op hun lage niveau kunnen blijven hangen. Ook kan een regio of sector voor een langere periode overgewaardeerd blijven.” Voor beleggers blijft het dan ook van belang om hun beleggingen te diversifiëren. Op die manier kunnen de regio’s of sectoren die goed presteren, de minder goed presterende regio’s of sectoren compenseren.

