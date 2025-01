Wim van Zwol (Vanguard): ‘Zo plan je een comfortabel pensioen’

Met het nieuwe jaar voor de deur is dit een goed moment om je financiële planning onder de loep te nemen. Ook die voor je pensioen. Wim van Zwol, hoofd Benelux bij vermogensbeheerder Vanguard, legt uit waar je op moet letten om een adequaat pensioen te kunnen plannen.

Om een ‘comfortabel’ pensioen op te bouwen, waarmee je op vakantie kunt en af en toe wat extra’s kunt uitgeven, heb je een aanzienlijk besteedbaar inkomen nodig. Een gangbare maatstaf is dat je met pensioen minimaal 70% van je laatste nettoloon nodig hebt. Volgens het NIBUD heeft een gemiddeld Nederlands (echt)paar rond de 3125 euro per maand nodig om in hun levensonderhoud te voorzien, of 2500 euro plus huur/hypotheek. Alleenstaanden zouden rond de 2200 euro per maand nodig hebben, of 1550 euro plus huur/hypotheek.

“Deze bedragen zijn netto, wat betekent dat je bij het plannen van je pensioen rekening moet houden met belastingen. Bovendien heeft iedereen een andere levensstijl en woonlasten”, aldus Van Zwol.

Is dit wel realistisch?

De schattingen van het NIBUD bieden een goed richtpunt, maar voor veel werkenden in Nederland is het een uitdaging om voldoende pensioen op te bouwen. Veel mensen liggen niet op koers om het pensioenniveau te behalen dat nodig is voor een ‘comfortabel pensioen’. Dit komt deels doordat een groot aantal werkenden geen pensioen opbouwt via hun werkgever. Zelfstandigen en mensen met tijdelijke contracten hebben vaak een lagere pensioenopbouw, wat leidt tot zorgen over hun financiële zekerheid op lange termijn.

Hoe lang moet je pensioen meegaan?

Van Zwol benadrukt dat een juiste aanpak van pensioensparen essentieel is om financieel in balans te blijven: “Sommige mensen kiezen ervoor om in de eerste jaren van hun pensioen meer uit te geven, wanneer ze actiever zijn, en later juist weer wat minder. Een constant inkomen is dus niet voor iedereen ideaal. Het is belangrijk om na te denken over hoe lang je waarschijnlijk op je pensioen moet kunnen vertrouwen. Mensen onderschatten vaak hun levensverwachting, waardoor ze zonder geld kunnen komen te zitten op het moment dat ze het eigenlijk het hardst nodig hebben.”

Een vrouw van 50 jaar vandaag heeft bijvoorbeeld een gemiddelde levensverwachting van 87 jaar, met een kans van één op vier om 95 jaar te bereiken. Dit benadrukt het belang van een goed gefinancierd pensioen, dat lang genoeg meegaat.

Neem nu zelf de touwtjes in handen voor later

Denk dus goed na over je opgebouwde pensioenvermogen en of je op koers ligt om op het gewenste moment met pensioen te gaan. Als je merkt dat je niet op koers ligt, overweeg dan wat je kunt doen om het gat te dichten. “Je kunt bijvoorbeeld een zelf-beheerd pensioen openen, waarmee je huidige en eerdere pensioenen kunt combineren en meer controle hebt over je investeringen. Het samenvoegen van je pensioenen geeft je een duidelijker beeld van je spaargeld, zodat je beter kunt bepalen hoeveel je moet sparen en wanneer je met pensioen kunt gaan”, aldus Van Zwol.

