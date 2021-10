Winnaars in de fintech ( 4 kansen )

Om een betere selectie te kunnen maken van fintech-aandelen, hebben de analisten van Capital Group vier grote categorieën van bedrijven geïdentificeerd, met telkens ook een voorbeeld.

1. Gevestigde waarden met technologisch leiderschap

De eerste categorie bestaat uit volwassen financiële dienstverleners die technologie gebruiken om hun bedrijfsmodel te verbeteren en de concurrentie voor te blijven. Vaak bevinden dergelijke ondernemingen zich in ‘winner takes all/most’-sectoren met sterke netwerkeffecten en schaalvoordelen.

Mastercard bijvoorbeeld speelt op meerdere groeitrends in, zoals de verschuiving van cash naar digitale betalingen, de stijging van e-commerce, en wendt ook nieuwe kanalen aan waaronder business-to-business (B2B), peer-to-peer (P2P) en business-to-consumer (B2C).

2. Dataproviders en softwarebedrijven

Tot deze categorie behoren software- en databedrijven die de gevestigde waarden helpen om de technologische kloof te dichten, processen te automatiseren en klanten te binden. De rol en het belang van IT- en dataleveranciers in het financiële ecosysteem nemen uiteraard alsmaar toe door de kritische aard van hun diensten en producten.

Na de overname van dataprovider Refinitiv werd de London Stock Exchange Group (LSE) bijvoorbeeld wereldleider op het gebied van datafeeds voor de financiële markten, een sector die met meer dan 10% per jaar groeit. Refinitiv begon eerder dan concurrenten met realtime datafeeds en heeft nu de breedste set marktgegevens met 40.000 zakelijke klanten. Belangrijk hierbij is dat datafeeds een terugkerende inkomstenstroom zijn en dat het veranderen van aanbieder kostbaar en complex is. Dit draagt bij tot zeer voorspelbare en potentieel meer consistente inkomsten voor de LSE. Na de overname van Refinitiv zal LSE haar recurrente inkomsten naar verwachting verhogen tot meer dan twee derde van haar totale inkomsten.

3. Digital native challengers

Onder deze ‘challengers’ begrijpt Capital Group de snel bewegende, digital-first bedrijven die de concurrentie met gevestigde bedrijven aangaan via transparante producten en een naadloze klantervaring. Ze kunnen sneller nieuwe oplossingen creëren en op de markt brengen. Digital native challengers beginnen vaak met een eenvoudig product, maar op lange termijn mikken ze doorgaans op een completer pakket van financiële producten en diensten.

PayPal is een van de grootste peer-to-peerbetalingsbedrijven ter wereld en verbindt 360 miljoen consumenten en 31 miljoen handelaren/ondernemingen. Hoewel P2P-betalingen de centrale activiteit van PayPal vormen, vertakt het bedrijf zich verder in nieuwe financiële producten en diensten, zoals zijn onlangs gelanceerde ‘koop-nu-betaal-later’-oplossing Pay Later, evenals nieuwe functies waarmee gebruikers transacties kunnen verrichten met behulp van digitale valuta’s.

4. Financiële diensten als extra

Niet-financiële bedrijven kunnen hun waarde aanzienlijk vergroten door financiële producten en diensten op hun platformen te integreren. Sommige bedrijven in de detailhandel, software en zelfs sociale media integreren financiële diensten in hun kernactiviteiten. Zo kunnen ze hun klantenbinding vergroten, nieuwe inkomstenstromen aanboren en meer gebruik maken van gegevens en analyses. Vanuit het oogpunt van de klant bieden ze een verbeterde en meer naadloze ervaring.

Sea Ltd bijvoorbeeld is een in Singapore gevestigd mobiel internetplatformbedrijf dat in 2009 is opgericht en zich aanvankelijk richtte op mobiele games. Met die ervaring is het snel uitgegroeid tot een toonaangevend platform voor e-commerce en digitale betalingen in Zuidoost-Azië. Zijn e-commerce platform – Shopee – is de best gerangschikte app in de categorie winkelen in de regio op basis van het aantal gebruikers en de bestede tijd.

Dit heeft een grote klantenbasis opgeleverd voor zijn mobiele digitale portemonnee – Sea Money – die meer dan 32 miljoen betalende gebruikers heeft. Hoewel het grootste deel van Sea Money’s totale betalingsvolume nog steeds van Shopee komt, breidt het gebruik geleidelijk aan uit. Het bedrijf gelooft dat op lange termijn de totale markt voor financiële diensten in Zuidoost-Azië groter zou kunnen zijn dan e-commerce.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16587 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht