Winst AEX komt van tech

De meeste Europese aandelenmarkten zijn vandaag hoger van start gegaan. Het is een voortzetting van de opgaande beweging.

Leuk om te weten is wat het FD vandaag schrijft. “In totaal steeg de waarde van het effectenbezit van Nederlandse huishoudens met 2,3% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024, naar 185 miljard euro. Daarmee werd een recordhoogte bereikt. Nederlandse huishoudens hebben nog steeds meer spaargeld op spaarrekeningen bij Nederlandse banken (480,8 miljard euro) staan dan dat ze beleggen. Ook staat er nog 116,4 miljard euro op betaalrekeningen bij Nederlandse banken.”

De People’s Bank of China liet de belangrijkste rentetarieven ongewijzigd bij de vaststelling in augustus, in overeenstemming met de prognoses. De 1-jaars prime rate voor leningen (LPR) werd gehandhaafd op 3,45%, terwijl de 5-jaars rente werd gehandhaafd op 3,85%.

De producentenprijzen in Duitsland daalden in juli 2024 met 0,8% j-o-j, een vertraging ten opzichte van een daling van 1,6% in de voorgaande maand en in lijn met de marktprognoses. Het was de 13e maand op rij van producentendeflatie.

Markten

Amerikaanse futures overwegen hoger. Nasdaq +0,4%. Europa tot +0,3% hoger. AEX blijft achter met een winst van 0,1%. Shell -1,8% door de lagere olieprijs, -1% op 76,86 dollar voor Brent. ASMI en ASML staan meer dan 2% hoger. Nikkei +1,6%, Shanghai -0,9%. Euro/dollar 1,1077.

