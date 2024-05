Winst AEX verbleekt bij die voor koper

De beurzen hebben te maken met de hoop op een rentedaling in de VS en bedrijfscijfers. In de VS vielen het merendeel van de gisteren gepubliceerde cijfers mee.

De VK economie is sterker gegroeid dan verwacht in Q1: +0.6% tegen een raming van +0,4% en een daling in het vorige kwartaal van 0,3%. Het VK heeft de recessie verlaten.

De FT 100 staat 0,5% hoger, ruim het dubbele van de Amerikaanse futures. Europa doet dapper mee met de stijging van het koersgemiddelde in het VK. AEX +0,3%. Nikkei +0,6%, Shanghai onveranderd en Hong Kong +2,5% door breed gedragen winsten.

Euro/dollar 1,0783. Brent +0,7% op 84,45 dollar. Koper +2,4% op 4,7111 dollar. Het geeft aan dat de hoop op economische groei toeneemt. Er wordt gevreesd voor een tekort aan koper.

