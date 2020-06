Winst bitcoin verdampt door valutaverlies

Beleggers en potentiële beleggers verkiezen de traditionele aandelenmarkt nog altijd boven het investeren in cryptocurrency. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van cryptobroker LiteBit onder ruim 3.000 consumenten.

Redelijk bout is de volgende veronderstelling van de broker: “Met een historisch lage spaarrente en onbetrouwbare aandelenkoersen zouden cryptocurrency, waarvan bitcoin veruit de bekendste is, een goed alternatief kunnen zijn. En dat blijft niet onopgemerkt: 13% van de beleggers durft crypto aan en nog eens 3% overweegt in te stappen. De rest is nog terughoudend.”

Niet doen

Ga niet schrijven dat aandelenkoersen onbetrouwbaar zijn. Dat kun je als onderzoeker niet ophangen aan de stijging van bitcoin gedurende de coronacrisis met een derde richting de 10.000 dollar. Vergeet niet dat in 2017 bitcoin na een spectaculaire stijging daalde van 18.000 naar 3.400 dollar en in 2019 begon aan een daling van 12.500 naar 5.300.

Over de afgelopen 12 maanden steeg de bitcoin versus de dollar met 1,3%, maar werd de ripple 56% minder waard. Eveneens gedurende de afgelopen 12 maanden steeg de S&P met 5,4% en de AEX met 1,0%.

Het onderzoek zou verder uitwijzen dat 80% van de beleggers investeert in aandelen en ruim 30% in obligaties. “Van de Nederlanders die niet beleggen zou 5% hun geld in crypto beleggen, tegenover 23% in aandelen en 22% in vastgoed. Van alle 3.099 ondervraagden is een kwart (24%) geïnteresseerd in beleggen. Een derde houdt zich daadwerkelijk bezig met beleggen óf deed dit in het verleden en 64% van de consumenten heeft nog nooit belegd.”

Bitcoin kopen of niet

Bitcoin is al enkele maanden bezig met een aanval op de magische grens van 10.000 dollar. Een doorbraak is afhankelijk van de grillen van de markt. Charttechnisch is er een kansje dat de prijs stijgt richting de 15.000.

Met de AEX is eveneens op termijn een vergelijkbare winst van minimaal 30% mogelijk met een stijging naar 735. Het voordeel van een belegging in de AEX is dat deze ongevoelig is voor valutaverliezen. De potentiële dalling van de dollar versus de euro van minimaal 40% compenseert niet de winstpotentie voor de bitcoin.

