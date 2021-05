Winst GM kan versnellen

De Amerikaanse autofabrikanten GM en Ford hebben het dit jaar erg goed gedaan. Dat signaleren de analisten van IG.

“Desondanks hebben ze te kampen met tekorten aan chips. Er is in veel sectoren een tekort aan alles, terwijl voorraden wegsmelten.

Een voordeel is wel dat deze tekorten leiden tot stijgende prijzen van tweedehands auto’s. Dit is te zien in officiële inflatie statistiek voor de maand april in de VS toen prijzen van tweedehands auto’s met 10% omhoog schoten.

De aandelen van GM hebben hier nauwelijks op gereageerd. Gaan prijsstijgingen voor nieuwe auto’s er niet komen, of rekenden beleggers er al op? Het zou best ‘geen van beiden’ kunnen zijn, en dan is GM erg goedkoop met een K/W van 9,6 op de winst over de afgelopen 12 maanden die ook nog stijgende is en nog kan versnellen met hogere marges.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16112 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht