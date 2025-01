Winsten VS-bedrijven +11,7% in Q4

Het vierde kwartaal van het winstseizoen is aangebroken, en Wall Street verwacht het beste winstgroei in drie jaar, met de financiële sector als grootste aanjager. Consumenten blijven hun uitgaven aanpassen, ondanks stijgende prijzen. Voor het hele jaar zijn er vergelijkbare sterke winstverwachtingen. De focus tijdens de resultatenbesprekingen van grote banken zoals JPMorgan Chase & Co. zal echter waarschijnlijk liggen op de nieuwe president Donald Trump en de impact van zijn beleid op de markten.

Na de verkiezingen van Trump in november stegen de markten, maar recentelijk zijn ze volatieler geworden door zorgen over rentetarieven en de economische vooruitzichten onder zijn tweede termijn. De S&P 500-index is in de afgelopen maand met ongeveer 3% gedaald. Jay Woods van Freedom Capital Markets voorspelt dat de markten van het tweede kwartaal tot het einde van het jaar zullen groeien, maar met meer fluctuaties dan tijdens Trump’s eerste termijn.

Deze volatiliteit zal waarschijnlijk een belangrijk onderwerp zijn tijdens de winstgesprekken, met zorgen over mogelijke deregulering versus stijgende tarieven. Daarnaast zijn er andere onzekere factoren, zoals de relatie tussen Trump en Elon Musk, en de plannen van Musk en Vivek Ramaswamy om overheidsuitgaven drastisch te verlagen, wat invloed kan hebben op werkgelegenheid en bedrijven die met de overheid samenwerken. Ook de sterke dollar en veranderingen in het management bij bedrijven zoals Starbucks en Nike zijn belangrijke aandachtspunten.

Desondanks verwachten Wall Street-analisten dat de winst per aandeel voor S&P 500-bedrijven in het vierde kwartaal met 11,7% zal stijgen ten opzichte van een jaar geleden, wat de beste groei sinds het vierde kwartaal van 2021 zou zijn. De nettowinstmarges voor deze bedrijven worden geschat op 12%. Deze groei komt terwijl consumenten selectief blijven in hun uitgaven, gezien de aanhoudend hoge kosten voor levensonderhoud.

