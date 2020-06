Winstexplosie Zoom maakt Microsoft niet minder aantrekkelijk

De winstexplosie van Zoom Video Communication, beter bekend als Zoom, is geen reden om zich massaal op het aandeel te storten.

Zoom heeft de afgelopen verslagperiode volop geprofiteerd van de lockdowns en het vele thuiswerk. De winst steeg het eerste kwartaal met 169%. De winst per aandeel van 20 dollarcent is veel hoger dan de geraamde 9 dollarcent. Dat geldt ook voor de omzet van 328 miljoen dollar versus de raming van 203 miljoen dollar.

Zoom heeft een plaatsje veroverd in de markt van video-bellen en-vergaderen gezien de groei van het gebruik en de verbetering van de software. Toch biedt het niet meer dan Skype en Teams van Microsoft; het is zelfs duurder voor abonnees. Facebook en Google hebben vergelijkbare diensten als Zoom, maar zijn vooral zakelijk niet interessant doordat ze wereldwijd niet bereikbaar zijn.

Zoom daalde gisteren in de nabeurs met 1,6% naar 204,80 dollar (chart: 181 dollar in Frankfurt). Voor het aandeel wordt meer dan 2.000 keer de winst betaald, iets dat de onderneming fundamenteel moeilijk zal kunnen waarmaken. De koers is sinds begin dit jaar met 205% gestegen. Ter vergelijking: Microsoft staat bij een koers van 184,25 iets meer dan 17% hoger dan begin dit jaar en bedraagt de koers/winst 32,6.

