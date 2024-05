Winstgroei VS dubbele Europese bedrijven

De financiële markten hebben behoorlijke klappen opgelopen in april en dat hoofdstuk is nog niet afgesloten. Dat stelt Björn Jesch, hoofd van de CIO-office van vermogensbeheerder DWS.

Vragen die van belang zijn voor de kapitaalmarkten zijn nog lang niet allemaal beantwoord. “Is de hoge rente al helemaal geabsorbeerd door de economie en de markten? Gaat de Fed dit jaar de rente überhaupt wel verlagen en lopen de geopolitieke spanningen verder op? Obligaties hebben niet kunnen gedijen in dit onduidelijke klimaat”, stelt Jesch vast.

Toch houdt hij vast aan zijn eerdere prognose dat de ECB en de Fed in staat zijn om de inflatie in bedwang te houden, waardoor de cyclus van renteverlagingen dit jaar nog uit de startblokken komt en dat is goed nieuws voor obligaties. De beleggingsstrateeg denkt dat de ECB de rente eerder verlaagt dan de Fed. “Tegen maart 2025 zal de ECB vier rentestappen omlaag hebben gezet en de Fed drie”, aldus Jesch. Verder voorziet hij dat de inflatie in de VS aan het eind van dit jaar op 2,8% ligt en in Europa op 2,5%. “Als de obligatieyields stijgen, kan dat ten koste gaan van de aandelenmarkten, al gaan we daar niet van uit”, stelt Jesch.

De winstcijfers over het eerste kwartaal vindt de CIO bemoedigend. Hij verwacht dat de Europese bedrijfswinsten dit jaar en daarna zullen stijgen met 4% en in de VS met 8%. De groeiprognose is mede gebaseerd op de tweecijferige groei in de tech-sector, die vooral te danken is aan AI.

