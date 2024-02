Winstknaller TomTom is geen garantie voor een hogere koers

Het aandeel TomTom NV (TOM2) eindigde op 7,00 euro na een stijging van 11,2%.

Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gestegen sinds 15 juli 2022, toen de stijging 13,8% bedroeg. Het aandeel doorbrak de weerstand bij 6,55 euro in een rechthoek patroon. Dit genereerde een koopsignaal met een toenemend handelsvolume en een verdere stijging tot 7,03 euro in de loop van drie maanden is waarschijnlijk. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 13 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat vijf keer zoveel is als de normale omzet per dag.”

Het gaat bij TomTom veel beter dan verwacht. Het bestuur gaat voor 2024 uit van een omzet van 570-610 miljoen euro tegen een raming van analisten van 592 miljoen euro. De toeleveringsproblemen op de automarkt “liggen wel achter ons”, meent het bedrijf. De vraag naar auto’s kan wel negatief worden beïnvloed door geopolitieke spanning en economische onzekerheid. In Q4 steeg de omzet met 3% tot 143 miljoen euro en werd een verlies geleden van11,6 miljoen euro door een reorganisatielast van 10 miljoen. Over het hele jaar daalde het verlies naar 21 miljoen euro van 103 miljoen euro ee jaar eerder.

Natuurlijk kan TomTom niet om kunstmatige intelligentie heen. Er is een zoekfunctie ontwikkeld voor ChatGPT en spraaktechnologie voor bediening in de auto. Dat laatste gebeurt met AI-technologie van Microsoft. Het biedt de mogelijkheid voor het aansturen van onder meer de infotainment en het vinden van locaties. Het is echt niet het Ei van Columbus: mijn vrouw doet dat allemaal al met haar smartphone.

De reactie van de markt is begrijpelijk, maar daarmee is niet gezegd dat het een koopwaardig aandeel is. TomTom heeft voor het laatst winst gemaakt in 2018. Het zal erom spannen of dit jaar winst zal worden gemaakt. De verwachting voor 2025 is 0,17 eurocent en voor 2026 0,29 eurocent. Voor de aandelen wordt dus 24 keer de winst 2026 betaald. Dat is duur, zeker voor een bedrijf dat qua techniek een trendvolger is.

