Winstmarges kunnen een (inflatie)stootje hebben

Beleggen in aandelen is beleggen in de winst van een onderneming, stellen de vermogensbeheerders van Optimix. De afbeelding hieronder laat zien dat aandelen vanuit dit perspectief nog altijd aantrekkelijk zijn. Een bedreiging voor de aandelenkoersen is wanneer de winstmarge onder druk komt te staan. Bij voortdurend hogere prijzen – inflatie – kan de mate waarin de prijsverhoging doorberekend wordt, afnemen. Maar vooralsnog is hier nog geen sprake van en blijven zowel het economische als monetaire klimaat voorlopig positief voor aandelen.

Haperende supply chains

Voorlopig zullen de logistieke problemen niet de wereld uit zijn. Ook Maersk, ’s werelds grootste containervervoerder, ziet de wereldwijde toeleveringsketen tot en met het eerste kwartaal van 2022 niet vlekkeloos functioneren, waardoor we nog even zullen dienen te leven met prijsuitschieters en tekorten. Overigens boekte Maersk als gevolg van gestegen containerprijzen wel de hoogste kwartaalwinst in haar 117-jarig bestaan. Optimix verwacht dat in de loop van 2022 de wereldwijde toeleveringsketens wel weer beter op elkaar afgestemd zullen zijn. Hierdoor zullen de winstmarges voorlopig op een hoog niveau blijven.

Voorzichtige centrale banken

Vanuit monetaire hoek worden de financiële markten voorlopig ook nog met fluwelen handschoenen behandeld. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft aangekondigd een begin te maken met het afbouwen van het obligatie-opkoopprogramma. Dit gaat echter in een tempo dat de obligatiemarkten moeten kunnen verteren. De Europese Centrale Bank gaat eveneens zeer voorzichtig te werk om het economisch herstel niet te schaden. Bovendien wordt er aan weerszijden van de Atlantische Oceaan geen aanstalten gemaakt de beleidsrente te verhogen. De winstmarges van het bedrijfsleven zullen dus evenmin worden aangetast door hogere financieringslasten.

Positief over aandelen

Beleggen is (voor)uitkijken. Al met al blijven zowel de economische als monetaire omgeving de komende tijd positief voor aandelen. Optimix is dan ook goed gepositioneerd voor een eindejaars-rally. Maar let op, indien de inflatoire druk hardnekkiger blijkt of zich laat vertalen in fors hogere loonkosten, dan zullen centrale bankiers zich genoodzaakt voelen het monetaire beleid sneller te verkrappen. Vanzelfsprekend zal Optimix de beleggingsportefeuille daarop dan aanpassen.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

