Winstnemingen AEX

Europese aandelenmarkten zullen vandaag geplaagd worden door winstnemingen.

Een correctie is niet vreemd. De AEX is op 571,60 opgelopen tot de bovengrens van de bandbreedte. De ontwikkeling van de Amerikaanse presidentsverkiezing is te ongewis om longposities over het weekeinde heen te tillen. De RSI van 55 is niet overdreven hoog, maar het kan ook als indicatie worden gezien dat de AEX er moeite mee heeft om de zijwaartse beweging, die in mei is ontstaan, te verlaten.

Futures wijzen op een daling van de AEX van 0,5. Dat ligt in lijn met de daling van de Dow Jones en de S&P. De Nasdaq staat vanmorgen 1% lager. Azië is niet een duidend. Nikkei +1,1%, Shanghai -0,7%, Kospi onveranderd, Hang Seng -0,1% en Australië +0,8%.

Euro/dollar 1,1824. Euro/yuan 7,8236. Goud -0,5% op 1.938,40. Brent -2,5% op 39,93 dollar. Beleggers denken dat de vraag naar olie zal worden gedrukt door zowel structurele ontwikkelingen en tijdelijk effecten als gevolg van de ontwikkeling van het coronavirus. Die spanning komt niet tot uitdrukking in de rentemarkten. Duitse Bunds +0,01 op min 0,63%. US Bonds -0,01 op 0,77%.

