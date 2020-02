Winstwaarschuwing Philips

Philips heeft bij de publicatie van het jaarverslag gewaarschuwd voor de winstontwikkeling in het eerste kwartaal als gevolg van het coronavirus. Een specifiek bedrag kan nog niet worden genoemd.

Het openbare leven in China is door het virus ontwricht. Dat heeft een negatieve invloed op de vraag naar consumentenproducten. Stagnatie in de leveringsketen dreigt.

Het aandeel Philips staat 1,7% lager op 42,15 euro. De koers/winst bedraagt daarmee 30. Een waardering van meer dan 30 is alleen te rechtvaardigen bij een sterke groei. Met de winstwaarschuwing heeft de onderneming aangegeven kwetsbaar te zijn.

Voor het aandeel ligt de ondergrens van de bandbreedte op weekbasis op 38 euro. Dat sluit aardig aan bij de kwetsbare steun op basis van de opgaande beweging die begin 2019 is ingezet.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14575 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht