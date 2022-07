Wisselende resultaten Amerikaanse banken

De Amerikaanse banken, die zoals altijd het kwartaalcijferseizoen aftrappen, hebben het afgelopen kwartaal wisselend gepresteerd.

Wells Fargo, Citigroup en Goldman Sachs presteerden in het tweede kwartaal beter dan verwacht. De resultaten van JPMorgan Chase, Morgan Stanley en Bank of America vielen daarentegen tegen.

KBW-analist David Konrad vond de resultaten van Goldman Sachs ‘over de gehele linie sterk’. De zakenbank publiceerde maandag de kwartaalcijfers. Het boekte in het tweede kwartaal een winst per aandeel van $7,73, terwijl door analisten op $6,56 was gerekend.

Het aandeel Goldman Sachs steeg gisteren op Wall Street met 2,5%, ondanks een voorzichtig geluid van Goldman Sachs-topman David Solomon. Hij zei dat voorzichtigheid op zijn plaats was, gezien de ‘mondiale onzekerheden’ en het havikachtige beleid van de Fed ten aanzien van de inflatie.

De inkomsten uit vermogensbeheer van Goldman Sachs “waren beter dan verwacht”, terwijl die van investment banking in de lijn der verwachtingen lagen, zo stelde analist Daniel Fannon van Jefferies. Hij herhaalde zijn koopadvies voor Goldman Sachs.

De resultaten van Bank of America waren maandag licht onder de verwachting van analisten. De winst per aandeel bedroeg $0,73, terwijl analisten waren uitgegaan van $0,75. Het aandeel sloot vrijwel onveranderd.

Het aandeel Bank of America heeft het afgelopen jaar al 27% van zijn waarde verloren.

