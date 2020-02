Wolters Kluwer boekt mooie resultaten

Wolters Kluwer sloot woensdag met een winst van 3,59% op 69,82 euro na de publicatie van meevallende resultaten.

Investtech: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel steeg was op 21 februari 2018, toen de stijging 4,46% was. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 66.70 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Het afgelopen jaar steeg de omzet met 5% naar 4,6 miljard euro, het operationele resultaat met eveneens 5% naar 1,1 miljard euro en de winst per aandeel met 11% naar 2,90 euro. De koers/winst van 24 is niet te hoog in het huidige renteklimaat en de stabiele groei van de onderneming. Charttechnisch is het aandeel geen koopje. Het aandeel is duidelijk overbought, wat niet onlogisch is in de huidige markt met een continue zoektocht naar veilige havens, kwaliteit en beperkte risico’s.

