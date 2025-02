Wolters Kluwer breekt door steun

De aankondiging dat Nancy McKinstry opstapt als CEO van Wolters Kluwer zorgde dinsdag voor een koersval van het aandeel Wolters Kluwer. Alle koerswinst in 2025 werd daarmee weggevaagd. Volgens Investtech ziet het er technisch ook niet goed uit voor het aandeel.

Investtech: “Wolters Kluwer eindigde dinsdag op 154 euro na een daling van 10,9%. De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 11. maart 2003, toen de daling 20,1% was. Dit was de tiende dag op een rij dat het aandeel daalde. De omzet was bovendien hoog. Totaal werd er gekocht en verkocht voor ongeveer 350 miljoen euro in het aandeel, wat overeenkomt met vijf keer de gemiddelde omzet per dag. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, maar heeft de steun rond 156 euro verbroken.”

