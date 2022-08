Word je ondernemer? Denk dan aan deze zaken

Als je zzp’er wordt, gaat er een heleboel op je afkomen. Als het goed is heb je al een bedrijfsnaam en ga je binnenkort naar de Kamer van Koophandel om alles officieel te maken. Of misschien ben je daar al geweest en is de champagne reeds ontkurkt. In ieder geval gaat het nu echt beginnen. Pen en papier in de aanslag, want deze zaken mag je als nieuwe ondernemer zeker niet vergeten.

Een zakelijke rekening

Ook al ga je kralen maken die je alleen maar aan je buren gaat verkopen, dan nog is het verstandig om je zakelijke transacties niet via je privérekening te laten verlopen. Voor je administratie is het niet overzichtelijk, en het risico bestaat dat je, als je bedrijf goed gaat lopen, transacties door elkaar gaat halen. Zo kan je ten onrechte btw terugvragen, of over het hoofd zien dat je nog recht hebt op teruggave van btw. Online kan je op zoek naar de beste zakelijke rekening voor jouw bedrijf. Neem hier goed de tijd voor, want er zijn er nogal wat.

Belastingen

Als zzp’er betaal je andere belastingen dan wanneer je in loondienst bent. Je hebt ook te maken met aftrekposten. En de al eerder genoemde btw (omzetbelasting) moet in rekening worden gebracht en afgedragen aan de Belastingdienst. Kleine ondernemers kunnen dit ‘omzeilen’, door gebruik te maken van de Kleine Ondernemersregeling. Via de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst kan je een hoop informatie krijgen over belastingen en subsidies. Het is meer dan de moeite waard hier in te duiken, omdat je er flink wat financieel voordeel uit kunt halen.

Spaarpotje

Je werkt waarschijnlijk niet alleen om de rekeningen te betalen. Maar het spaarpotje van een zzp’er is niet alleen daarvoor bedoeld. De belastingen worden vrijwel allemaal achteraf betaald. Houd hier dus voldoende geld voor achter de hand. En als zzp’er spaar je niet voor je pensioen, en op vakantie krijg je niks uitbetaald. Een goed gevulde zakelijke spaarrekening is dus meer dan welkom.

Verzekeringen

Als je in loondienst werkt en ziek bent, bel je je baas en kom je in de ziektewet. Je wordt gewoon doorbetaald. Zelfstandigen die niet verzekerd zijn, krijgen niks. Er zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zzp’ers. Als je volledig afhankelijk bent van het inkomen van je onderneming, is het wel zo slim een verzekering af te sluiten. Stel dat je langdurig ziek wordt of bijvoorbeeld je been breekt, ben je op die manier verzekerd van inkomen.

Een goed uurloon

Je moet ergens beginnen, en wilt waarschijnlijk zo snel mogelijk één of meerdere opdrachtgevers hebben. Je uurloon bepaalt voor een deel of je in de smaak valt bij opdrachtgevers. Online kan je de indicaties voor verschillende bedrijfstakken vinden. Het is zaak om niet te hoog en niet te laag te zitten. Dit is een beetje zoeken, maar je gaat hier vanzelf je weg in vinden.

