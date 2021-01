Xiaomi daalt met 10% (Apple is goedkoper)

De koers van Xiaomi is met 10% gedaald naar 29,40 HK dollar in Hong Kong en 3,88 US dollar in de VS.

De scherpe koersval heeft niet te maken met een verslechtering van de sector op de beurs, maar doordat de Trump-regering de onderneming op de Zwarte Lijst heeft geplaatst vanwege de relatie met defensie.

Het aandeel staat nu op 44 keer de winst. Dat is nog steeds 10% meer dan voor Apple. Xiaomi staat technisch goed aangeschreven, maar een hogere waardering dan voor Apple is ongepast. Het is zoiets als een hoger prijskaartje aan een VW hangen dan aan een Bentley.

Het charttechnische verschil tussen Apple en Xiaomi is niet groot. Beide aandelen laten een dalende RSI zien. In beide gevallen is het koopwaardig niveau nog niet aangebroken.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15668 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht