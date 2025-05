Xiaomi lanceert Tesla-killer, BYD toont spierballen met prijsverlaging

Smartphonemaker Xiaomi ontwikkelt tegenwoordig ook elektrische auto’s, in een razend tempo. Het laatste model is de YU7, die in China direct gaat concurreren met Tesla’s vlaggenschip, de model Y. De opkomst van Xiaomi wordt serieus genomen. Marktleider BYD verlaagde in het afgelopen weekend de prijs van zijn goedkoopste auto met 20% tot onder de $8.000. Prijsdruk op de Chinese automarkt zorgde er in het eerste kwartaal al voor dat Xiaomi per auto een verlies leed van $900. De Chinese automarkt is een voorbeeld van wat in marketingtermen een ‘rode oceaan’ wordt genoemd, waarbij de sterkste partijen de kleinere spelers uit de markt proberen te drukken.

Elektrische auto’s van slechts $8.000 zijn zelfs na importheffingen niet te evenaren voor Europese fabrikanten. Chinese makers hebben de focus vol op ons continent gericht, zeker nu bekend is dat de Europese omzet van Tesla in april op jaarbasis is gekelderd met 49%. Of de Chinezen een vaste voet aan de grond krijgen valt nog steeds te bezien. BYD maakte deze maand bekend een Europees hoofdkantoor te openen in Hongarije. Chinese exporteurs hebben op dit moment het meeste succes in het Verenigd Koninkrijk, Australië en Israël.

Musk keert terug bij Tesla

Tesla ondervindt dus zowel in China als in Europa stevige tegenwind. Een scenario voor een stevige koersdaling van het aandeel op de beurs zou je zeggen, maar niets is minder maar. In vijf weken tijd steeg het aandeel met meer dan 50%, waardoor de beurswaarde weer ruim boven de $1 biljoen uitkomt. De terugkeer van de charismatische CEO Elon Musk heeft daar alles mee te maken. “Als hij aan het roer staat, komt alles goed”, lijkt een deel van de beleggers te denken, maar uiteindelijk zullen koersbewegingen toch ondersteund moeten worden door kwantitatieve resultaten. Volgende maand start Musk met de uitrol van zijn robotaxi in Austin, Texas. Ook de goedkopere Tesla zit nog steeds in de pijplijn, al weet niemand hoe die straks kan concurreren met de Chinese prijsvechters.

Beleggen in auto-aandelen

De ranglijst van best presterende auto-aandelen op de beurs in 2025 wordt aangevoerd door Xpeng (+64%), BYD (+53%) en Xiaomi (+50%) met daarna een hele tijd niets. Het aandeel Tesla staat per saldo op -10%, na de grote klap die het begin 2025 kreeg te verwerken. Van de Europese fabrikanten laten alleen Volkswagen en Ferrari een bescheiden plus zien. Voor beleggers biedt de autosector weinig vertier zolang de strijd in de rode oceaan wordt uitgevochten, tenzij ze het risico van Chinese overcapaciteit of de grillen van Musk acceptabel vinden.

