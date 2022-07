Yellen: ‘Economie vertraagt, maar geen recessie VS’

De VS bevindt zich niet in een recessie gezien de sterke arbeidsmarkt en de sterke trends in de consumentenbestedingen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen. Ze stelde dit in aanloop naar de Amerikaanse tweedekwartaalcijfers over de economische groei, die donderdag worden gepubliceerd, en meer duidelijkheid gaan geven over de staat van de economie in de VS

Veel economen zien twee opeenvolgende kwartalen van krimpend bruto binnenlands product als een teken van recessie. Hoewel dat een van de uitkomsten zou kunnen zijn, wordt gerekend op een groei van 1,6% na een krimp van 1,6% in het eerste kwartaal.

“De economie vertraagt”, erkende Yellen zondag op NBC’s Meet the Press. De snelle groei van 5,5% vorig jaar heeft mensen weer aan het werk geholpen en de arbeidsmarkt blijft sterk, met een gemiddelde netto banengroei van 375.000 over de laatste drie maanden. “Dit is geen economie die in een recessie verkeert”, zei Yellen.

“We zitten in een overgangsperiode waarin de groei vertraagt. Dat is nodig en gepast. We moeten groeien in een gestaag en duurzaam tempo,” aldus Yellen.

De Amerikaanse Federal Reserve komt woensdagavond met een nieuw rentebesluit. Circa 80% van de markt rekent op een renteverhoging van 75 basispunten en 20% gaat uit van een plus van 100 basispunten.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht