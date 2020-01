DSM: Dividendyield scoort matig

DSM sloot vrijdag met een verlies van 1,71% op 112 euro, het laagste niveau sinds november 2019. Volgens Investtech genereerde het aandeel een verkoopsignaal bij de doorbraak van de steun bij 113 euro in een dubbele-top patroon.

“Een verdere daling tot 108 euro is waarschijnlijk.” De dalende RSI onderstreept de druk op de koers. Bij een negatieve doorbraak van het prijsmomentum zal versneld op zoek worden gegaan naar een bodem. De koers/winst bedraagt 23,5. De yield van 2,1% is een matige buffer in een periode van een dalende koers.

