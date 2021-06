Yoram Lustig (TRP): ‘Kansen komende 12 maanden’

Beleggers hebben zelden zo’n bijzondere periode meegemaakt. Net zoals de uitschakeling van een groot deel van de wereldeconomie door de pandemie in 2020 ongekend was, zal het herstel dit jaar waarschijnlijk anders zijn dan in alle voorgaande jaren.

De economie herleeft veel sneller dan verwacht en heeft in sommige landen en regio’s al een V-vormig herstel late zien. Het ziet ernaar uit dat de groei in de tweede helft van 2021 verder zal versnellen, vooral in de VS.

Het economisch beleid van de overheden en de fundamentele beleggingsfactoren hebben echter een nieuwe vorm gekregen waarmee de financiële markten nog steeds niet uit de voeten kunnen, terwijl er nog altijd sprake is van grote ongelijkheden en onzekerheid. Yoram Lustig, Head of Multi‐Asset Solutions, EMEA, bij T. Rowe Price denkt dat dit proces in de tweede helft van 2021 zowel kansen als risico’s zal creëren. De voordelen van een actieve benadering van beleggen zullen daarbij steeds duidelijker worden.

Beleggers bevinden zich op onbekend terrein, waar veel van de typische kenmerken van een economisch herstel op hun kop staan: De waarderingen zijn hoog, de spaartegoeden robuust en de schuldniveaus hoog. Niettemin heeft T. Rowe Price vijf hoofdthema’s vastgesteld de prestaties van de markten in de komende 12 maanden en daarna zullen bepalen: een duurzaam herstel, winstgroei, stijgende rendementen, China’s terugkeer naar business as usual en een veranderende wereld.

Duurzaam herstel

De wereldeconomie herstelt zich in een veel sneller tempo dan na eerdere recessies nu veel landen zich aanpassen aan het leven met het virus en weer open gaan met behulp van ongekende budgettaire stimuleringsmaatregelen en monetaire versoepeling. Intussen hebben de huishoudens enorme hoeveelheden spaargeld vergaard omdat zij tijdens de lockdowns weinig konden uitgeven en werden gesteund door de werkgelegenheidsvervangende programma’s van de overheden. Het begrotingsbeleid blijft stimulerend, hoewel niet alle overheidssteun gelijk is. De schuldniveaus komen weer op de voorgrond naarmate het herstel zich doorzet, met belastingverhogingen in het verschiet.

Hoewel de fundamentele factoren groei, inflatie, rente, kredietspreads en waarderingen er nog steeds toe doen, moeten beleggers deze factoren in zo’n ongewoon klimaat met bijzondere voorzichtigheid interpreteren. Een terugkeer naar “normaal” hangt af van de vorm die de post-pandemische economie aanneemt en hoe snel hij daar komt. Naarmate de gehoopte duurzame economische opleving vorm krijgt, moeten beleggers de risico’s van een onregelmatig herstel afwegen tegen geselecteerde beleggingskansen die kunnen gunstig kunnen uitpakken wanneer de groei weer aantrekt.

Winstgroei

De waarderingen van de meeste activaklassen zijn historisch hoog, wat tot bezorgdheid leidt dat beleggers misschien te optimistisch zijn geworden. “Irrationele uitbundigheid” doet zich voor bij beursintroducties (IPO’s), special-purpose overnamebedrijven (SPAC’s) en crypto’s. De meeste regionale aandelenmarkten en -sectoren lijken historisch duur, zelfs als rekening wordt gehouden met de lage rente en de winstrendementen die nog steeds boven de langetermijnobligatierendementen liggen.

Of de huidige waarderingen standhouden, zal grotendeels afhangen van de vraag of ze worden ondersteund door de verwachte versnelling van de winstgroei van bedrijven. De structurele thema’s op lange termijn zullen standhouden en een cyclisch herstel kan kansen scheppen in sectoren die in een dergelijke omgeving waarschijnlijk een sterke winstgroei zullen genereren, zoals waardeaandelen en Japanse aandelen en aandelen uit opkomende markten. De aanhoudende economische en zakelijke ontwrichting suggereert echter dat diversificatie en zorgvuldige effectenselectie cruciaal zullen blijven voor beleggingssucces.

Stijgende rendementen

De kortetermijnrente blijft dicht bij nul en de belangrijkste centrale banken zijn momenteel niet geneigd om de rente te verhogen. Toch zijn de obligatierentes begin 2021 fors gestegen omdat beleggers begonnen te anticiperen op een sterkere groei en hogere inflatie. Een ordelijke reflatie is een positieve ontwikkeling voor zowel de macro-economie als obligaties omdat zij de verwachtingen voor een verbeterende economische groei weerspiegelt. Een significante en scherpe stijging van de rendementen kan echter een negatief effect hebben op de financiële markten, waardoor de financiële voorwaarden strenger worden.

Beleggers zullen creativiteit aan de dag moeten leggen bij het beheer van het vastrentende deel van hun portefeuilles. Strategieën zoals het spreiden van aandelenrisico’s met lokale staatsobligaties, wat in het verleden aantrekkelijke positieve totaalrendementen en inkomsten heeft opgeleverd, werken misschien niet meer. Evenzo lijkt het afdekken van portefeuilles tegen inflatierisico’s door de aankoop van inflation linked bonds minder aantrekkelijk na de recente prijsstijgingen ervan.

China’s terugkeer naar business as usual

De buitengewone economische, sociale en financiële transformatie die China de afgelopen twee decennia heeft doorgemaakt, lijkt zich door het coronavirus in een stroomversnelling te bevinden. Een betere beheersing van de pandemie en een gematigder beleidsreactie betekenen dat beleggers toegang krijgen tot hogere obligatierendementen en een superieur winstgroeipotentieel tegen redelijke waarderingen. Er is een aanzienlijke kans om het potentieel van China’s groeiende en diverse markten in consumentenbestedingen en gezondheidszorg aan te boren tegen de achtergrond van demografische verschuivingen, technologische innovatie (China is nu goed voor het leeuwendeel van de wereldwijde beursintroducties) en duurzaamheidsambities.

Deze kansen gaan gepaard met complexiteit en risico. Het groeiende wereldwijde economische en financiële gewicht van China en zijn beleidsconflicten met de VS zullen voor beleggers in de tweede helft van 2021 en daarna van cruciaal belang zijn om rekening mee te houden. Ondanks de komst van een nieuwe Amerikaanse regering blijven de handelsspanningen hoog oplopen. China’s streven om leidende posities te verwerven in kritieke technologieën is een ander brandpunt. Bovendien treden de Chinese toezichthouders hard op tegen de binnenlandse e-commercegiganten die bij buitenlandse beleggers sterk in trek zijn.

Een veranderende wereld

Het beteugelen van de pandemie en het herstel van de wereldeconomie zullen waarschijnlijk niet soepel en lineair verlopen. De aandelen- en obligatiemarkten hebben van gunstige omstandigheden kunnen profiteren door mee te liften op de stimuleringsmaatregelen en toegenomen optimisme. Nu de stimulansen wegebben en het sentiment een hoogtepunt nadert, moeten beleggers zich neerleggen bij volatiliteit en turbulente markten.

Tegelijkertijd zijn in een snel veranderende wereld veel van de paradigma’s van het portefeuillebeheer van het afgelopen decennium niet langer geldig. De rendementen van staatsobligaties zijn laag en stijgen; de waarderingen in veel markten zijn hoog; en de wereldwijde demografie, technologische ontwrichting en wereldwijde geopolitieke krachten blijven zich ontwikkelen. Beleggers moeten zorgvuldig nagaan hoe ze hun portefeuilles kunnen beheren tijdens regimewisselingen, want het is onwaarschijnlijk dat wat geweest is, zal blijven bestaan. Het verleden kan niet simpelweg worden geëxtrapoleerd om portefeuilles in de toekomst te beheren.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16180 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht