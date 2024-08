Zal AEX dalen tot beneden de 800?

De wereldwijde aandelenmarkten breidden maandag de verliezen uit, nu de bezorgdheid over een scherpe economische vertraging in de VS toeneemt.

Tegenvallende winsten van toonaangevende techbedrijven en onzekerheid rond de AI-sector droegen bij aan het negatieve sentiment. Nvidia ondervindt problemen bij de ontwikkeling van een nieuwe chips waardoor deze vertraagd op de markt komt.

In Europa daalden de STOXX 50 futures met ongeveer 2% en in Azië daalde de Nikkei 225 met 12,4%, wat een bearmarkt bevestigt. Ook in de VS daalden de futures fors. AEX opende 1,9% lager. Ook euro/dolar heeft last van de recessievrees: 1,0922, + 0,1%. Brent -0,9% op 76,09 dollar. Bitcoin -11% op 51.960 dollar.

De chart van de AEX geeft aan dat een belangrijke steun ligt op 860. Bij een nagatieve doorbraak neemt het risico toe op een correctie tot net beneden de 790, een steun op basis van de opgaande beweging die eind 2022 is ingezet.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20053 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Zal AEX dalen tot beneden de 800? ”

Terug naar het nieuws overzicht