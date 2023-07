Zal de AEX net zo corrigeren als augustus vorig jaar?

De ECB zal bij de komende monetaire beslissing de inflatie een hogere prioriteit geven dan de economie. Logisch.

De onderstaande grafiek op Saxo geeft duidelijk aan de relatie tussen de ontwikkeling van de inflatie en de kracht van de economie. Een lage inflatie wordt gevolgd door een groei van de economie, hoewel niet in kaart wordt gebracht de ‘vernietigende’ werking van een stijgende rente om de inflatie te bestrijden. Daar moet niet te veel achter worden gezocht. De lagere inflatie is het doel, de hogere rente is een middel. Dat moet niet worden omgedraaid. Wat de ECB zal doen? De rente verhogen, zo is de heersende opvatting. Het IMF verwacht dat de wereldeconomie met 3% zal groeien in 2023, beter dan de raming van 2,8% in april.

Amerikaanse futures bewegen rond het slot van gisteren. Azië is lager, wat grotendeels wordt toegeschreven aan winstnemingen na de stijgende koersen van gisteren door het indekken van short-posities. Nikkei -0,2%, Shanghai -0,5%, Sensex +0,7% en Hong Kong -0,3%. Euro/dollar 1,1066. Brent -0,6% op 83,15 dollar

AEX beweegt zich moeizaam. Vorig jaar was het niet anders. De zijwaartse beweging van de AEX in de zomer werd gevolgd door een daling in de periode augustus-oktober van 734 naar 630 in oktober.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18748 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht