Zal de nieuwe AEX-bodem op hoger niveau liggen?

De strijd van de Fed om de inflatie zal de aandelenmarkten blijven beheersen.

De Fed heeft aangegeven dat het er naar uit ziet dat de rente verder zal stijgen, vooral als de arbeidsmarkt zich krachtig blijft ontwikkelen. Het is moeilijk om de inflatie naar 2% te krijgen. US Bonds -0,02 op 3,6528% en Duitse Bunds +0,03 op 2,3110%. Opvallend is de vrijwel onveranderde euro/dollar van 1.0732.

Amerikaanse futures zijn vrijwel onveranderd. Azië is lager. Nikkei -0,3%, Shanghai -0,5%, Sensex +0,6% na de renteverhoging in India van een kwartje naar 6,50%, wat de verwachting was.

