Zal de zon opkomen boven Japanse aandelen?

Japanse aandelen hebben dezelfde reputatie als de Japanse economie. Het voelt aan als verouderd en ze zouden weinig groeikansen bieden aan beleggers. Daarbij komt een gebrek aan bekende bedrijven buiten Sony en Toyota. De Visie van Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie Saxo Bank.

Maar Berkshire Hathaway, het bedrijf van meesterbelegger Warren Buffett, heeft een geschiedenis van voorkeur voor wat anderen niet leuk vinden. En in het geval van Japan wordt die traditie voortgezet. Berkshire wil zijn blootstelling aan Japanse aandelen vergroten. In dit artikel kijk ik naar de verschillende kenmerken van de Japanse aandelenmarkt die de interesse van Berkshire hebben gewekt.

Warren Buffett weet wat leuk is

Berkshire Hathaway maakte zijn eerste uitstapje naar Japanse aandelen door in de begindagen van de pandemie een positie te verwerven in de zogeheten sogo shosha. Dit is een verzameling algemene handelsbedrijven, die steeds betere investeringen zijn geworden. Berkshire wilde duidelijk blootstelling aan iets dat het goed zou kunnen doen bij inflatie en een structureel positief klimaat voor grondstoffen. Het geeft nu yen-obligaties uit om meer middelen te krijgen voor het vergroten van zijn belang in Japanse aandelen.

Japanse aandelen zijn sinds januari 2005 met 4,9% op jaarbasis gestegen. Met een inflatie over dezelfde periode van 0,5% op jaarbasis is dit een gezonde reële winstgroei van 4,4% op jaarbasis. Hoewel Japan wordt gezien als een vergrijzende samenleving met weinig groei, slagen bedrijven er goed in overeind te blijven. De winstgevendheid is in de loop der jaren ook verbeterd en Amerikaanse activistische beleggers hebben in de loop der jaren druk uitgeoefend op Japanse bedrijven om efficiënter te worden.

Kansen in komende decennia

Met een vergrijzende samenleving is de inbreng van arbeid in de groei op lange termijn negatief en dus is Japan sterk afhankelijk van productie en kapitaalproductiviteit. De mythe is altijd geweest dat Japan een lage productiviteit heeft, maar als men zich richt op de BBP per hoofd van de bevolking dan heeft Japan de meest productieve OESO-landen gevolgd. Een McKinsey-rapport uit maart 2015 schetst heel goed de problemen en kansen voor Japan in de komende decennia. Omdat Japan de druk van de negatieve demografie als eerste in de ontwikkelde wereld zal ervaren, zal de stimulans en druk op automatisering ook het grootst zijn. Hierdoor zou de Japanse automatiserings- en robotica-industrie een leidende positie kunnen innemen en in de toekomst een exportmotor kunnen creëren. Aangezien de demografische ontwikkelingen de VS en Europa in de toekomst zullen achtervolgen, waardoor een steeds grotere behoefte aan automatisering zal ontstaan en een krimpende arbeidspool zal worden gecompenseerd. Keyence is één van die bedrijven die de automatiseringsindustrie in Japan leiden.

Een van de interessantste aspecten van de Japanse aandelenmarkt is het waarderingsniveau. Japanse aandelen worden gewaardeerd op de 12-maands voorwaartse EV/EBITDA op 6,7x, een korting van 48% ten opzichte van Amerikaanse aandelen. De meer dan tien jaar durende bullmarkt in Amerikaanse technologieaandelen heeft een verwachtingskloof tussen de VS en Japan gecreëerd zoals we nog nooit eerder hebben gezien. Dit blijkt ook uit het verschil in dividendrendement tussen Japan en de VS, dat sinds 1995 is gestegen van -2%-punten tot +0,8%-punten.

Negatieve nettoschuld

De laatste interessante factor voor Japanse aandelen is de negatieve nettoschuld (de liquide middelen zijn groter dan de schulden). Dit betekent dat Japanse bedrijven in feite positief gevoelig zijn voor een stijgende rente, in tegenstelling tot de meeste andere aandelenmarkten, waaronder de Amerikaanse. Nu de nieuwe Bank of Japan-gouverneur Ueda het stokje overneemt van Kuroda, kan het land mettertijd een ander monetair beleid voeren, wat de yen kan helpen versterken, maar ook de waarde van die kassaldi in de bedrijfssector kan verhogen.

Beleggers kunnen kiezen uit tal van goedkope ETF’s die de Japanse aandelenmarkt volgen en er zijn zelfs opties die de Japanse yen ook afdekken als beleggers het valutarisico niet willen. Andere beleggers geven de voorkeur aan beleggen in individuele aandelen en de onderstaande lijst toont de 10 grootste aandelen op de Japanse aandelenmarkt van vandaag:

Toyota

Sony

Keyence

Nippon Telegraph & Telephone

Mitsubishi UFJ Financieel

Fast Retailing

KDDI

Daiichi Sankyo

Oriental Land

Shin-Etsu Chemical

Peter Garnry is hoofd Aandelenstrategie bij Saxo Bank

