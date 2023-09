Zelf aanvullend pensioen opbouwen (met belastingvoordeel)

Nederland heeft een zeer uitgebreid pensioenstelsel.

Maar het is wel de vraag hoe houdbaar dit in de toekomst blijft. Zowel door een veranderde bevolkingsopbouw (vergrijzing) als arbeidsmarkt (steeds meer zelfstandigen).

Dit heeft gevolgen voor zowel de AOW als het aanvullende pensioen om wat comfortabeler te kunnen genieten van de oude dag. Hieronder lees je meer over de mogelijkheid om zelf met belastingvoordeel te kunnen sparen voor een aanvullend pensioen.

Diverse manieren om te zorgen voor een aanvullend pensioen

De AOW is niet echt een vetpot. En vaak niet toereikend als je een beetje wil genieten van je oude dag. Een aanvullend pensioen is dus geen overbodige luxe. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door zelf geld op een spaarrekening te zetten of geld te beleggen. Of door de hypotheek (versneld) af te lossen. Hoewel deze opties te overwegen zijn, is het wel jammer dat je niet profiteert van belastingvoordeel. In Nederland sparen namelijk vooral veel mensen via een pensioenfonds. Daarmee hebben ze wel profijt van uitgestelde belasting. Maar niet iedereen kan of wil zich aansluiten bij een pensioenfonds. Gelukkig kun je onder bepaalde voorwaarden ook bij Evi Pensioen sparen voor een aanvullend pensioen mét belastingvoordeel.

Wat is Evi pensioen?

Bij Evi gaat het om een lijfrenterekening waarop je inlegt tot een bepaalde datum (vaak pensioendatum). Na die datum zet je het vermogen om in een financieel product met periodieke uitkering. De inleg mag je aftrekken voor de inkomstenbelasting. Je inleg hangt af van het streefbedrag dat je rond je pensioendatum wil hebben.

Voor wie is Evi pensioen?

Vaak denken mensen die in loondienst werken dat hun pensioenopbouw in kannen en kruiken is. Zelf extra voor een aanvullend pensioen sparen, zou alleen voor mensen zijn die niet aangesloten zijn bij een pensioenfonds. Denk aan zelfstandigen (zzp’ers) en Directeur Groot Aandeelhouders (DGA’s). Maar dat is onterecht. Er zijn ook genoeg medewerkers in loondienst met een pensioengat. Bijvoorbeeld omdat zij niet volledig pensioen opbouwen. Of omdat ze geen of weinig pensioen hebben opgebouwd in een periode dat ze niet of minder hebben gewerkt. Ook deze groep mensen doet er goed aan extra te sparen voor het pensioen. Zo kunnen ook zij tijdens hun pensioen leven zoals ze willen, met voldoende financiële ruimte om hun doelen en plannen te realiseren.

Nieuwe pensioenwet met ruimere mogelijkheden tot pensioenopbouw

Houd er rekening mee dat er ook wettelijke regels vastgesteld zijn voor hoeveel je maximaal mag sparen. De overheid heeft deze flink verruimd in 2023. Waar je eerst ongeveer dertien procent van je inkomsten mocht inleggen in een lijfrenteproduct, is dat nu dertig procent. De jaarruimte (het maximaal aftrekbare bedrag) is verhoogd van 15.317 euro naar 34.550 euro. Ook mag je tot vijf jaar na je pensioendatum blijven inleggen in plaats van tót je pensioendatum. Tot slot is ook de reserveringsruimte nu toen jaar, waar deze eerst zeven jaar bedroeg.

Tip: begin op zo jong mogelijke leeftijd met sparen voor een aanvullend pensioen. Je bent er dan waarschijnlijk nog helemaal niet mee bezig, maar je zult er later wel blij mee zijn!

