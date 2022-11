Zelf aanvullend pensioen opbouwen

In loondienst wordt er vaak automatisch via een werkgever pensioen opgebouwd. Wanneer een werkgever geen pensioensregeling aanbiedt of de pensioenregeling voorziet niet in volledige pensioenopbouw, ontstaat er een pensioengat. Pensioenaanvulling is een mogelijkheid om dit pensioengat te verkleinen.

Diverse pensioen situaties

Iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt ontvangt een AOW-uitkering op het moment dat de AOW-leeftijd bereikt wordt. Dit wordt het basispensioen genoemd. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan er sprake zijn van aanvullend pensioen.

Loondienst

Wanneer een werkgever een pensioensregeling aanbiedt, is een medewerker verplicht hieraan deel te nemen. Indien een medewerker voor meerdere werkgevers heeft gewerkt, is het pensioen waarschijnlijk opgebouwd bij verschillende pensioenuitvoerders.

Zzp’er

Zelfstandig ondernemers bouwen over het algemeen geen werknemerspensioen op. Echter zijn er wel enkele beroepen en bedrijfstakken waar wel een pensioenfonds verplicht is. Is er geen verplicht bedrijfstakpensioenfonds? Dan moet de ondernemer zelf aanvullend pensioen regelen.

Werkloos of arbeidsongeschikt

Op het moment dat iemand niet meer werkt, wordt er geen pensioen opgebouwd. Dit is anders wanneer iemand arbeidsongeschikt is. Dan loopt de pensioenopbouw vaak door. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid moet er pensioenpremie betaald worden over het gedeelte dat de medewerker nog werkzaam is.

Scheiden

Bij echtscheidingen is het mogelijk dat ex-partners een deel van elkaars pensioen ontvangen. Of dit het geval is, ligt aan de afspraken die destijds gemaakt zijn.

Extra pensioen opbouwen

Voornamelijk bij zelfstandig ondernemers en medewerkers waarvan de werkgever geen of geen volledig pensioen heeft toegezegd, kan zelf aanvullend pensioen worden opgebouwd. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen:

Banksparen of lijfrenteverzekering

Wanneer iemand geen volledig pensioen opbouwt, is er een zogenoemd pensioengat. Dit pensioengat zorgt voor jaarruimte. Jaarruimte is de ruimte die iemand in een bepaald jaar krijgt om met mogelijk belastingvoordeel pensioen aan te vullen. Het pensioengat kan dan worden gedicht met een pensioenproduct, meestal in de vorm van banksparen of een lijfrenteverzekering.

Sparen

Een buffer sparen in de vorm van spaargeld is altijd verstandig. Sparen levert op dit moment weinig tot geen rendement op. Bovendien wordt er over een bepaald bedrag op een spaarrekening vermogensrendementsheffing betaald. Dit zijn belangrijke zaken waar iedereen rekening mee dient te houden.

Beleggen

Naast sparen zijn er talloze mogelijkheden met beleggen, aandelen of diverse beleggingsfondsen. Een bank, beleggingsinstelling of financieel adviseur kan u informeren over de verschillende mogelijkheden.

Meer weten over aanvullend pensioen

Bij algemene vragen over aanvullend pensioen sparen adviseren we om contact op te nemen met uw bank, beleggingsinstelling of verzekeraar. Zij zullen alle mogelijke opties met u kunnen bespreken.

