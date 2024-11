Zelf beleggen, maar wel met deskundig advies

Beleggen kan een aantrekkelijke manier zijn om je vermogen te laten groeien. Maar het vraagt om tijd en aandacht om de juiste strategieën te kiezen en te anticiperen op marktomstandigheden.

Veel beleggers merken dat het lastig is om alles goed bij te houden en op basis van de juiste informatie te handelen.

Hieronder lees je meer over hoe persoonlijke begeleiding door een deskundige beleggingsadviseur een groot verschil kan maken.

Verschillende (passieve en meer actieve) beleggingsstrategieën

Er zijn verschillende beleggingsstrategieën, elk gericht op andere doelen en risicoprofielen. Ook de mate van tijd die je erin kunt steken zorgen voor een onderscheid. Allereerst zijn er de meer passieve beleggingsvormen. Denk aan vermogensbeheer, waarbij een professionele belegger beleggingsbeslissingen neemt en je portefeuille beheert. Ook indexbeleggen (investeren in brede marktindex) en buy and hold, waarbij beleggers aandelen of andere activa kopen en deze voor langere tijd vasthouden ongeacht korte-termijn marktbewegingen., worden gerekend tot de meer passieve vormen van beleggen.

Heb je meer tijd om in beleggen te steken, en kun je wat meer risico lopen? Dan is zelf (actief) beleggen een andere optie. Dit is onder andere populair omdat het rendement groter kan zijn, maar ook omdat mensen hierbij specifiek investeren in een bepaald bedrijf. Omdat ze bijvoorbeeld sterk geloven in de producten of diensten ervan, of omdat ze veel groeipotentieel zien.

Beleggen terwijl er een deskundige meekijkt

Zelf actief beleggen kan interessant en winstgevend zijn. Vooral als je op de hoogte blijft van de marktomstandigheden en strategisch inspeelt op ontwikkelingen. Het vraagt echter wel om continue aandacht voor geopolitieke en economische gebeurtenissen. Neem bijvoorbeeld recent de verkiezingen in de Verenigde Staten. Presidentsverkiezingen hebben vaak een directe invloed op de beurs, doordat de uitkomst onzekerheid kan veroorzaken en beleidsveranderingen in gang zet. Toen bijvoorbeeld bekend werd dat Donald Trump namens de Republikeinen de verkiezingen gewonnen had zag je direct invloed op de Amerikaanse, Chinese en Europese beurzen.

Wil je wel graag zelf beleggen, maar eenvoudiger en minder tijdrovend? Dan is beleggen met persoonlijke aandacht, bijvoorbeeld van een beleggingsadviseur, een goed alternatief. Een beleggingsadviseur biedt deskundig advies over jouw portefeuille en helpt je proactief om in te spelen op kansen en risico’s op de markt. Je kunt nog steeds zelf beslissingen nemen over aankopen en verkopen, maar je hebt altijd een expert naast je staan die je kan adviseren en ondersteunen. Dit is vooral handig in volatiele tijden, bijvoorbeeld wanneer politieke gebeurtenissen zoals Amerikaanse verkiezingen invloed hebben op de financiële markten.

Zo start je met beleggen met een beleggingsadviseur

Een goede beleggingsadviseur start met een kennismakingsgesprek waarin jouw financiële situatie en doelen uitgebreid besproken worden. Op basis hiervan wordt een beleggingsstrategie ontwikkeld die aansluit bij je risicobereidheid en persoonlijke wensen. Bovendien kun je vaak kiezen uit verschillende beleggingsconcepten, zoals duurzaam beleggen of actief beheerde fondsen, afhankelijk van waar je voorkeur naar uitgaat.

Eenvoudiger, veiliger en effectiever beleggen

Zelf actief beleggen is populair door het mogelijke hogere rendement en de vrijheid die je hebt. Maar door je wel te laten bijstaan door een professionele beleggingsadviseur kun je veel tijd besparen en tegelijkertijd profiteren van de aanwezige expertise. Dit maakt beleggen niet alleen toegankelijker, maar ook veiliger en doelgerichter.

