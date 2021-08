Zelfs na koersdaling is JET niet goedkoop

Beleggers in Just Eat Takeaway.com lijken wakker te worden.

De koers daalde vrijdag met 7,53% naar 74,78 euro. Investtech: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 15 juli, toen de daling 9,02% was. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit.”

Wat is het aandeel fundamenteel waard? De omzet was over de afgelopen 12 maanden 20,59 euro, bron Reuters. Laten we er voor de aardigheid eens vanuit gaan dat deze in de komende jaren zal stijgen tot 40 euro per aandeel. Dat is onwaarschijnlijk, omdat groei voor een substantieel deel komt uit met aandelen betaalde overnames. Laten we voor de aardigheid eens van het ondenkbare uitgaan.

Ondenkbaar is eveneens een hoge marge. JET is net als Ahold, Walmart en Dell een dozenschuiver. De nettomarge voor deze bedrijven is maximaal 5%. De ICT-sector zit aan het andere kant van het spectrum met nettomarges van meer dan 30%.

Het ondenkbare

De winst per aandeel zal 2 euro bedragen in het vrijwel ondenkbare, uiterst optimistische scenario van een omzet per aandeel van 40 euro en een nettomarge van 5%. Dat komt neer op een toekomstige koers/winstverhouding van 37,4 bij de huidige koers, maar dan hebben we voor de aardigheid het ondenkbare als uitgangspunt genomen.

JET zit overduidelijk in een charttechnische correctiefase. Belangrijke dieptepunten zijn de low van begin 2020 van 69 euro en de low van 47 euro uit 2018. Die niveaus zullen worden getest als de onderneming niet in staat is om iets te doen aan haar eetstoornis. Beleggers hebben meer aan een gezonde marge dan aan omzetgroei.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16443 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht